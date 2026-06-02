Se cierra una era: Gignac se despide de Tigres después de 11 años

Mauricio Doehner reconoció que el delantero francés es una leyenda auriazul y reveló que existen conversaciones para que permanezca vinculado al equipo

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Tigres confirmó el fin de una de las etapas más exitosas y emblemáticas de su historia.

La directiva auriazul reveló que André-Pierre Gignac dejará de ser futbolista del club después de 11 años defendiendo los colores felinos, periodo en el que se convirtió en el máximo referente de la institución y en uno de los jugadores más ganadores del futbol mexicano.

El anuncio fue realizado por Mauricio Doehner, presidente del Comité de Enlace CEMEX-Sinergia Deportiva, durante la presentación oficial de Carlos Emilio González como nuevo presidente de Tigres.

Aunque evitó precisar cuál será el siguiente paso en la carrera del delantero francés, Doehner reconoció que el ciclo deportivo del atacante está llegando a su fin y agradeció todo lo que aportó a la organización desde su llegada en 2015.

“André es una leyenda, siempre ha tenido todo nuestro respeto, admiración y sobre todo agradecimiento. Son 11 años de satisfacciones, de levantar copas, de sufrir juntos, de ver su profesionalismo, su calidad y su entrega”, expresó el directivo.

Gignac llegó a Tigres para el Apertura 2015 procedente del Olympique de Marsella, en una contratación que marcó un antes y un después para el futbol mexicano.

Desde su primer torneo dejó huella al conquistar el título de Liga MX tras una dramática final ante Pumas, definida en tanda de penales en el Estadio Olímpico Universitario.

A partir de entonces, el francés lideró la época más exitosa del club, consolidándose como el máximo goleador histórico de la institución con 222 anotaciones y convirtiéndose en el rostro de una generación dorada.

Durante su estancia en San Nicolás de los Garza conquistó cinco campeonatos de Liga MX: Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023.

A esos títulos se sumaron cuatro Campeón de Campeones y la Liga de Campeones de Concacaf 2020.

El sueño mundialista y la Final de Libertadores

Además de los éxitos nacionales, Gignac encabezó algunas de las noches más memorables en la historia del club.

Fue pieza clave en la histórica participación de Tigres en la Copa Libertadores 2015, torneo en el que los felinos alcanzaron por primera vez la final continental.

También lideró al equipo en el Mundial de Clubes de 2020, donde los universitarios eliminaron al Palmeiras en semifinales y disputaron la final frente al Bayern Múnich, cayendo por marcador de 1-0.

Aquella actuación colocó a Tigres entre los clubes más destacados del continente y consolidó el legado internacional del delantero francés.

Tigres busca retener a Gignac en la institución

Pese a confirmar el cierre de su etapa como jugador, la directiva dejó abierta la posibilidad de que Gignac continúe ligado al club en una nueva función.

Doehner explicó que existen conversaciones para definir el futuro del francés dentro de la organización.

“Nos encantaría que siguiera en la institución y estamos en pláticas con él para ver de qué forma se puede incorporar. Es un grande y es una leyenda a la cual no solo admiramos, sino queremos mucho y respetamos enormemente”, afirmó.

Por su parte, el nuevo presidente de Tigres, Carlos Emilio González, aseguró que le gustaría integrar al histórico goleador a la estructura directiva en el futuro.

“Tiene pasión, disciplina, inteligencia y muchas de las características que he visto en los grandes ejecutivos. Cuando él esté listo, me encantaría tenerlo siendo parte de mi equipo”, señaló.

Lee la nota completa: Asume Carlos Emilio González la presidencia de Tigres

El pasado 30 de mayo de 2026 quedará registrado como la última aparición de Gignac como futbolista de Tigres. Su despedida llegó en la final de la Copa de Campeones de Concacaf, donde los auriazules cayeron ante Toluca en una serie definida desde los once pasos.

Con 222 goles, 10 títulos y una conexión única con la afición, André-Pierre Gignac deja la cancha como el futbolista más influyente en la historia del club y una de las máximas figuras que han pasado por la Liga MX.