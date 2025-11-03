¡Se casan! Charles Leclerc le propone matrimonio a su novia

Luego de un año y medio de relación, el piloto de Ferrari compartió en redes sociales su compromiso. En compañía de 'Leo', la pareja vive este hermoso momento

El piloto de la Formula 1, Charles Leclerc anunció su compromiso con la influencer y modelo francesa Alexandra Saint Mleux.

A través de redes sociales, el monegasco compartió con sus fans el inolvidable momento, cuando compartió una serie de fotografías en donde se muestra a la pareja en compañía de su mascota Leo, quien aparentemente fue cómplice en la propuesta.

Sin embargo, al observar la mano de Alexandra, se puede observar la argolla de compromiso, regalada por el piloto tifosi.

En las siguientes fotografías se muestra como la placa regalada por Leclerc tiene escrita "Dad wants to marry you!" (Papá quiere casarse contigo)

Esta publicación fue publicada en redes sociales, donde pilotos como el ex compañero del monegasco, Carlos Sainz celebró su compromiso. Mientras que las fans celebran la futura unión de la pareja.

La publicación cuenta con más de 1.5 millones de likes a tan solo 50 minutos de ser publicada.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux llevan un año y medio de relación, luego de conocerse en la Semana de la Moda de París en 2023.

Dos meses más tarde, ella lo acompañó al Gran Premio de Mónaco y estuvo apoyándolo junto al equipo Ferrari.

Finalmente, decidieron hacer su primera aparición pública como pareja en julio de ese mismo año durante el octavo día del torneo de tenis, Wimbledon, en Londres.