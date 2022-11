Se arma pelea campal entre mexicanos y argentinos en Qatar

A través de redes sociales circulan varios videos de la pelea que protagonizaron aficionados mexicanos y argentinos en uno de los Fan Fest instalados en Doha

Por: Luz Camacho

Noviembre 24, 2022, 9:35

A unos días del partido entre las selecciones de México y Argentina en la Copa del Mundo, se caldearon los ánimos entre los aficionados de ambos países y se enfrentaron a golpes en las calles de la ciudad de Doha, en Qatar.



A través de redes sociales circulan varios videos de diferentes violentos episodios entre mexicanos y argentinos en el Fan Fest, único espacio FIFA habilitado para la venta del alcohol en el país árabe, dejando el saldo de varios heridos.

Hoy casi hubo piñas entre argentinos y mexicanos, por favor el sabado haganle honor a esos hinchas que fajaron a los ingleses en el 86





En otro de los videos, captados la noche del miércoles 23 de noviembre, se puede observar a un grupo de aficionados del Tricolor acercándose a unos argentinos para comenzar a provocarlos bajo el grito de “Pechos fríos, pechos fríos”.



Pero la escena más violenta se registró afuera de un estadio, donde aficionados de ambas nacionalidades intercambiaron insultos y golpes. Ante la ausencia de la policía, algunos turistas se encargaron de intervenir para apaciguar los ánimos para llevar la fiesta en paz.



Fuentes de la Embajada argentina en Doha confirmaron a Télam que 'no hubo heridos ni detenidos' por el encontronazo en el espacio público.



Tras el encontronazo en el espacio público, no hubo detenidos, pero sí heridos de acuerdo a los videos que circulan en redes sociales.



En días anteriores habían publicado videos de cruces verbales entre hinchas mexicanos y argentinos, sin embargo, no habían pasado a mayores.

En #Qatar ya se dio el primer encuentro entré argentinos y mexicanos



Adivinen quién ganó en el duelo de porras? Quiénes terminaron calladitos y bañados en cereza?

Los mexicanos cantándoles "Canta y no llores" a los argentinos en el metro de Qatar, es hermoso





Las selecciones de Argentina y México se verán las caras este sábado a las por la segunda fecha del Grupo C, en el estadio Lusail.



El cruce latinoamericano adquirió un carácter eliminatorio en el Mundial, luego de que Arabia Saudita sorpresivamente venciera 1-2 a Argentina, mientras que México consiguió el empate frente a Polonia en la primera jornada.



Cabe recordar que la rivalidad entre ambos países tiene años a causa de las eliminaciones de México en octavos de final a manos de Argentina en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.



Además de la goleada 6-3 que los argentinos le dieron a los mexicanos en la fase de grupos del mundial de 1930.