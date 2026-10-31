Se aproxima 'Canelo' Álvarez a las 70 peleas como profesional

El pugilista mexicano suma 68 batallas como profesional, con 63 victorias y 39 nocauts en el boxeo profesional, además de tres derrotas y dos empates

Saúl “Canelo” Álvarez ha construido una destacada trayectoria en el boxeo profesional, con un récord de 63 victorias, 39 de ellas por nocaut, en un total de 68 combates.

El boxeador mexicano registra además tres derrotas y dos empates, números que forman parte de una carrera en la que ha competido en distintas categorías de peso y enfrentado a algunos de los nombres más reconocidos del pugilismo internacional.

Entre sus tropiezos más destacados se encuentran los combates ante Floyd Mayweather Jr., Dmitry Bivol y Terence Crawford, rivales que lograron imponerse al mexicano en diferentes etapas de su trayectoria.

A lo largo de su carrera, Álvarez ha competido en las divisiones superwelter, mediano, supermediano y semipesado, una trayectoria que refleja su adaptación a distintas categorías dentro del boxeo profesional.

Su actividad en estos pesos le ha permitido consolidarse como una de las figuras más reconocidas del boxeo mexicano, con una carrera marcada por combates de alto perfil y una amplia presencia en el escenario internacional.

De sus 63 victorias, 39 han llegado antes del límite, lo que representa cerca del 62 por ciento de sus triunfos. Esta cifra destaca la capacidad ofensiva del tapatío y constituye uno de los aspectos más relevantes de su registro profesional.

Con 68 peleas disputadas, el récord de Canelo Álvarez resume una trayectoria de éxitos, desafíos y enfrentamientos ante rivales de primer nivel, en una carrera que lo mantiene como uno de los nombres más reconocidos del pugilismo nacional.

ESTA ES LA MARCA DEL CANELO