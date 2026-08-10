Scott Ogden conquista la pole en Silverstone y Quiles cae

Scott Ogden consiguió la pole de Moto3 en Silverstone, mientras el líder Máximo Quiles sufrió una fuerte caída y saldrá desde la undécima posición

El británico Scott Ogden se quedó con la pole position del Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 tras firmar el mejor tiempo de la clasificación en el circuito de Silverstone.

El piloto de KTM aprovechó su último intento de vuelta rápida para detener el cronómetro en 2:09.126, resultado que le permitió conseguir la segunda pole de su carrera deportiva y desatar la celebración de la afición local.

Ogden estará acompañado en la primera fila por los españoles Adrián Cruces y el hispanoargentino Valentín Perrone, quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

Máximo Quiles sufrió una fuerte caída

La clasificación tuvo como uno de sus momentos más importantes el accidente de Máximo Quiles, líder del Mundial de Moto3.

El piloto español intentaba mejorar su registro durante los minutos finales de la segunda clasificación cuando perdió el control de su KTM en la curva 18 de Silverstone.

Quiles salió despedido de la motocicleta y, tras la caída, se llevó rápidamente el brazo izquierdo hacia la zona de la clavícula derecha, en un gesto que generó preocupación sobre su estado físico.

Hasta ese momento, el español ocupaba provisionalmente la tercera posición con un registro de 2:10.333. Sin embargo, al no poder regresar a la pista para defender su puesto, terminó cayendo hasta la undécima posición de la parrilla.

Almansa marcó la pauta antes del ataque final

David Almansa fue uno de los principales protagonistas de la sesión al establecer inicialmente la referencia de la clasificación. El piloto de KTM llegó a registrar un tiempo de 2:09.461 durante sus primeros intentos.

Ogden y Cruces se mantuvieron cerca de la pelea por las primeras posiciones, mientras los pilotos preparaban sus últimos ataques para conseguir un lugar destacado en la parrilla.

Fue en el último sector cuando Ogden dio el golpe definitivo. El británico completó una vuelta de 2:09.126 y se colocó al frente, superando a Cruces y Perrone.

El segundo clasificado del campeonato, Brian Uriarte, optó por una estrategia diferente durante la sesión y llegó a rodar en solitario para intentar evitar que otros pilotos aprovecharan su rebufo.

Finalmente, Uriarte terminóen la séptima posición, por lo que compartirá la tercera fila con Cormac Buchanan y Hakim Danish.

David Almansa terminó cuarto y encabezará la segunda fila, acompañado por Álvaro Carpe y Adrián Fernández.

Así quedó la parrilla de Moto3 en Silverstone

La primera fila estará integrada por Scott Ogden, Adrián Cruces y Valentín Perrone. En la segunda partirán David Almansa, Álvaro Carpe y Adrián Fernández.

La tercera fila será para Brian Uriarte, Cormac Buchanan y Hakim Danish, mientras que la cuarta estará conformada por Joel Kelso, Máximo Quiles y Ryusei Yamanaka.

El español David González, quien sustituye al lesionado David Muñoz, no logró avanzar a la segunda clasificación y partirá desde la vigésima posición en el complicado trazado de Silverstone.