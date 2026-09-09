Scarlett Camberos, en primera tanda de nominadas al Balón de Oro

La delantera del Club América, figura en la primera lista de 30 jugadoras nominadas al Balón de Oro de 2026 que organiza la revista France Football

La delantera Scarlett Camberos, del Club América, figura en la primera tanda de nominadas al Balón de Oro de 2026 como mejor jugadora, en una lista que cuenta con un total 30 nombres.

En una lista dominada por las españolas y, sobre todo, por las jugadoras del Barcelona -ocho en total-, destaca la presencia de Camberos y de la brasileña Lorena Leite (Kansas City).

Otras de las nominadas son la delantera polaca del Barça, Ewa Pajor, y la atacante haitiana del Olympique Lyon, Melchie Dumornay.

En el contingente español, constan la portera Cata Coll, Claudia Pina y Patri Guijarro, todas del Barcelona. Otra española nominada fue Mariona Caldentey, del Arsenal, y también Mapi León (Barcelona/London City Lionesses).

Las ganadoras del premio que organiza la revista francesa France Football se conocerán el próximo 26 de octubre en una gala en Londres.

El resto de nominadas fueron las francesas Selma Bacha (Lyon), Melvine Malard (Manchester United/Chelsea), Wendie Renard (Lyon); la alemana del Bayern de Múnich Klara Bühl y la zambiana del Orlando Pride Barbra Banda.

Figuran además la jamaicana Khadija Shaw (Manchester City); las neerlandesas Kerstin Casparij y Vivianne Miedema, ambas del Manchester City, y Esmee Brugts (Barcelona); la delantera de malauí Temwa Chawinga (Kansas City); y la noruega Caroline Graham Hansen (Barcelona).

Completan la nómina las inglesas Alex Greenwood (Manchester City) y Alessia Russo (Arsenal); la danesa Pernille Harder (Bayern de Múnich); las japonesas Yui Hasegawa (Manchester City), Manaka Matsukubo (North Caroline Courage/Chelsea) y Momoko Tanikawa (Bayern de Múnich); y la estadounidense Rose Lavelle (Gotham FC).

Por último, figura la escocesa Caroline Weir (Real Madrid/Olympique de Lyon) y la belga Tessa Wullaert (Inter de milan/Como).

Cabe destacar que la española Aitana Bonmati (Barcelona), ganadora del Balón de Oro en 2023, 2024 y 2025, se quedó fuera de la lista.