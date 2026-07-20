Scaloni pone en duda su continuidad tras perder el Mundial

El técnico de Argentina dejó en duda su continuidad al frente una vez que concluya su contrato en la conferencia tras perder la final ante España

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, rompió en llanto durante la conferencia de prensa posterior a la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial y dejó en duda su continuidad al frente de la Albiceleste una vez que concluya su contrato.

El estratega señaló que su vínculo con la selección termina en diciembre y reconoció que analiza poner fin a un ciclo que comenzó en 2018, luego de conquistar un Mundial y dos ediciones de la Copa América.

"Hasta diciembre estoy acá, después va a ser complicado", declaró Scaloni en la zona mixta al término del encuentro. El entrenador añadió que considera justo evaluar un cambio una vez que finalice su contrato.

Durante la conferencia de prensa también fue cuestionado sobre el futuro de Lionel Messi con la selección argentina, ante la posibilidad de que la final representara el último partido del capitán con la Albiceleste.

"No he hablado con él", respondió el entrenador antes de volver a referirse a su propia situación. "Hemos intentando hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo".

Al recordar el camino recorrido con la selección argentina, Scaloni no pudo contener las lágrimas y detuvo por unos segundos su intervención.

"A ver si paro", expresó entre sollozos. Posteriormente afirmó que nunca imaginó llegar a dirigir a la Albiceleste y destacó que para continuar es necesario "resetearse" y volver a construir un grupo competitivo. Tras esas palabras decidió concluir la conferencia entre aplausos de los asistentes.

Scaloni asumió el cargo de manera interina tras la eliminación de Argentina en el Mundial de 2018. Aunque su nombramiento generó cuestionamientos en sus primeros meses, posteriormente condujo al equipo a conquistar dos Copas América y un Mundial, poniendo fin a una prolongada etapa sin títulos para la selección.

El entrenador reiteró que intentó entregar el máximo esfuerzo junto con su cuerpo técnico y los jugadores, aunque insistió en que necesita tiempo para definir si continuará al frente del combinado nacional después de diciembre.