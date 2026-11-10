Saúl ‘Canelo’ Álvarez proyecta revanchas ante dos rivales

El equipo del pugilista tapatío confirmó en la convención del Consejo Mundial de Boxeo la meta de enfrentar a Terence Crawford o Dmitry Bivol.

Durante la inauguración de la sexagésima cuarta convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) presidida por Mauricio Sulaimán, Eddy Reynoso, entrenador de Saúl 'Canelo' Álvarez, confirmó este lunes que el equipo del boxeador mexicano tiene la mira puesta en concretar combates de revancha ante el estadounidense Terence Crawford —actualmente en retiro— y el ruso Dmitry Bivol.

"Ojalá y Crawford vuelva del retiro, porque es una revancha a la que apuntamos o una revancha con Bivol, aunque ya veremos qué viene el año que entra. Están esas posibilidades, también me gusta Iglesias; vamos a ver", declaró el preparador.

Reynoso reconoció que el multicampeón mexicano quedó dolido tras las derrotas sufridas frente a ambos pugilistas, las cuales forman parte de los únicos tres descalabros en su trayectoria profesional, por lo que buscar revancha se ha convertido en una de las prioridades principales, requiriendo primero convencer a Crawford de salir del retiro.

Próximos objetivos, unificación y renovación en Arabia Saudí

El entrenador hizo un balance positivo tras el regreso de Álvarez a los encordados el pasado 31 de octubre, fecha en la que venció por decisión unánime a Christian Mbilli en Arabia Saudí para coronarse nuevamente como campeón mundial de peso supermediano del CMB, tras un año de ausencia posterior a su caída ante Crawford.

De cara al futuro inmediato, el equipo ya trabaja en la planeación del calendario para el próximo año junto a la promotora en Arabia Saudí, con el objetivo de subir al ring tentativamente en los meses de marzo o mayo. Asimismo, Reynoso mencionó al cubano Osleys Iglesias, campeón de la FIB, como otra opción atractiva sobre la mesa para una pelea de unificación de títulos, o bien buscar alguna otra alternativa de unificación.

Para cerrar, el estratega confirmó que las negociaciones se encuentran avanzadas para extender el contrato de 'Canelo' con Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí: "Vamos a renovar, hay muy buenos planes para Saúl, ya lo habló con Turki y hay buenos planes para seguir la carrera", concluyó.