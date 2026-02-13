Sarah Schleper destaca en esquí alpino y hará historia en slalom

La competencia reunió a las principales exponentes del esquí alpino mundial, disciplina considerada una de las más demandantes de la justa

La esquiadora mexicana Sarah Schleper volvió a destacar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 al completar su participación en la prueba de esquí alpino Súper G, donde finalizó en la posición 26.

Con este resultado, la atleta logró un hecho histórico al convertirse en la primera esquiadora en competir en siete ediciones olímpicas invernales, consolidando una trayectoria deportiva que abarca casi tres décadas.

Sarah Schleper impone marca histórica en Juegos Olímpicos de Invierno

A sus 47 años, Schleper logró una participación histórica dentro del esquí alpino internacional. La atleta completó el recorrido en la pista Olimpia delle Tofane, ubicada en Cortina d’Ampezzo, registrando un tiempo de 1:31.37 minutos, considerado su mejor marca desde que compite bajo la bandera mexicana.

La competencia presentó condiciones climáticas exigentes que pusieron a prueba la resistencia y técnica de las participantes, al grado que 17 esquiadoras no lograron concluir el recorrido. La mexicana consiguió finalizar la prueba, lo que representó un resultado relevante dentro de una disciplina de alta complejidad técnica y física.

Resultados del podio en esquí alpino Súper G Milano-Cortina 2026

La medalla de oro fue obtenida por la italiana Federica Brignone, quien se impuso en la competencia ante su público local. La presea de plata fue para la francesa Romane Miradoli, mientras que el tercer lugar correspondió a la esquiadora austriaca Cornelia Huetter, quien completó el podio en la prueba.

La competencia reunió a algunas de las principales exponentes del esquí alpino mundial, disciplina considerada una de las más demandantes dentro del programa olímpico de invierno debido a la velocidad y precisión que requiere cada descenso.

Trayectoria olímpica de Sarah Schleper en esquí alpino

Sarah Schleper nació en Glenwood Springs, Colorado, en 1979, y comenzó su carrera deportiva representando a Estados Unidos. Su debut olímpico ocurrió en los Juegos Olímpicos de Invierno Nagano 1998, participando posteriormente en las ediciones de Salt Lake City 2002, Torino 2006 y Vancouver 2010.

Tras contraer matrimonio con el mexicano Federico Gaxiola, la esquiadora adquirió la nacionalidad mexicana y regresó a la competencia internacional para representar a México. Desde entonces, participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, Beijing 2022 y ahora en Milano-Cortina 2026, donde alcanzó la marca de siete participaciones olímpicas.

Su cambio de representación deportiva marcó un impulso para el desarrollo del esquí alpino mexicano, disciplina con limitada presencia histórica en competencias de invierno.

Comparte delegación olímpica con su hijo en Milano-Cortina 2026

Uno de los aspectos destacados en esta edición olímpica es que Schleper comparte la delegación mexicana con su hijo Lasse Gaxiola, quien también participa en la disciplina de esquí. La presencia de ambos deportistas refleja la continuidad generacional dentro del deporte invernal mexicano.

La participación conjunta representa un hecho significativo dentro del equipo nacional, al tratarse de una familia que compite simultáneamente en un evento olímpico de invierno.

Sarah Schleper buscará ampliar su legado en slalom gigante

La atleta mexicana aún tiene programada su participación en la prueba de slalom gigante, prevista para el 15 de febrero, donde buscará mejorar sus registros y ampliar su legado dentro del esquí alpino internacional.