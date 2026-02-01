Sarah Schleper competirá por séptima vez en los Juegos Olímpicos

Esta nueva participación de la mexicana combinará experiencia y juventud en la misma disciplina, mostrando un giro que la distingue de sus ediciones anteriores.

Sarah Schleper está a punto de marcar un hecho inédito para el deporte mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026. La esquiadora se convertirá en la primera mujer en competir en siete ediciones olímpicas invernales, aunque la hazaña queda en segundo plano ante una circunstancia singular y muy especial para ella.

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola competirán juntos en Juegos Olímpicos

La presencia de madre e hijo en la selección mexicana representa un caso poco común en el deporte olímpico. Con apenas 18 años recién cumplidos, Lasse Gaxiola logró ocupar el único lugar disponible dentro del equipo nacional de esquí alpino, superando un proceso selectivo limitado y altamente competitivo.

Schleper destacó que la clasificación de su hijo no fue resultado de un privilegio, sino de su rendimiento deportivo. A su corta edad, Lasse ya demuestra condiciones técnicas que lo colocan como una promesa dentro de su disciplina.

Una relación con la nieve desde la infancia

Nacido en el seno de una familia vinculada al esquí, Lasse comenzó a practicar este deporte incluso antes de aprender a caminar. Desde temprana edad acompañó a su madre en entrenamientos y competencias internacionales, lo que le permitió familiarizarse con el alto rendimiento desde la niñez.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en Austria en 2010, cuando Sarah Schleper, entonces competidora por EUA y cerca del retiro, cargó a su hijo durante un recorrido oficial, cerrando así una participación simbólica que con el paso de los años se convirtió en una anécdota recurrente dentro del circuito.

Persistencia y longevidad en el alto rendimiento

A punto de cumplir 47 años, Schleper mantiene un nivel competitivo que le ha permitido continuar en la élite del esquí alpino. Su clasificación a Milán-Cortina se da en un contexto de preparación compleja, marcada por limitaciones estructurales y de apoyo para los deportes de invierno en México.

La esquiadora ha señalado que, a diferencia de otras potencias, la delegación mexicana carece de infraestructura especializada, servicios técnicos constantes y tradición en disciplinas que dependen de condiciones climáticas poco comunes en el país.

Entrenamiento itinerante y adaptación constante

Ante la falta de nieve en México, madre e hijo han desarrollado una dinámica de entrenamiento basada en la movilidad constante. Durante el año recorren distintos países del hemisferio norte y sur en busca de condiciones adecuadas para mantener la preparación física y técnica.

Austria, Italia, Argentina y Chile figuran entre los destinos habituales que permiten extender la temporada de esquí y sostener la progresión deportiva, tanto para Schleper como para Lasse, quien se encuentra en una etapa clave de formación.

México en los Juegos Olímpicos de Invierno

La delegación mexicana en Milán-Cortina estará integrada por cinco atletas: Sarah Schleper y Lasse Gaxiola en esquí alpino; Donovan Carrillo en patinaje artístico; y Regina Martínez y Allan Corona en esquí de fondo.

La participación conjunta de Schleper y su hijo añade un componente histórico y simbólico a la presencia nacional, al reunir experiencia y juventud en una misma disciplina.

Vínculo con México y cierre de una etapa

Nacida en Colorado, EUA, Sarah Schleper está casada con el mexicano Federico Gaxiola y mantiene una relación cercana con México desde su infancia. En 2014 obtuvo la ciudadanía mexicana, tras perderse los Juegos Olímpicos de Sochi.

Milán-Cortina marcará el cierre de su carrera como atleta de alto rendimiento. Para Lasse, en cambio, la experiencia de competir en unos Juegos Olímpicos a los 18 años representa un punto de partida para su desarrollo deportivo, en una disciplina que exige madurez, paciencia y precisión técnica.