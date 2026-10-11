Saqué todo del auto': Checo Pérez saldrá desde el lugar 18

“El equipo efectuó un sensacional trabajo para tener listo el auto después del incidente en el sprint”, comentó ‘Checo' —y que logró una de sus victorias en la Fórmula Uno en esta pista—, en referencia al toque que se dio durante la primera vuelta de la prueba corta con el canadiense Lance Stroll de Aston Martin, quedando en esos momentos ambos fuera de carrera.

“Técnicamente, el coche se notaba algo mejor hoy, pero la diferencia con respecto a nuestros rivales sigue siendo demasiado grande. Los Aston Martin y los Williams parecen más fuertes que nosotros en este circuito”, declaró el piloto mexicano.

“Saqué absolutamente todo lo que se puede sacar del coche y conseguí dar una de las mejores vueltas que di aquí en todas las veces en las que competí en esta pista”, explicó el tapatío.

“Estoy realmente satisfecho con mi vuelta, pero por desgracia, incluso con esa puesta en escena tan potente, no sirvió para avanzar una sola posición”, opinó ‘Checo’, quien forma parte de la escudería Cadillac en la división de honor del automovilismo.

“Sabemos las áreas en las que tenemos que trabajar con miras al año próximo, especialmente en nuestro rendimiento a baja velocidad y en el comportamiento mecánico del coche”, afirmó el mexicano este sábado en la pista en la que triunfó en 2022.