Saqué todo del auto': Checo Pérez saldrá desde el lugar 18

El mexicano Sergio Pérez, nacido en Guadalajara, Jalisco, que saldrá decimoctavo este domingo en el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano de Marina Bay que en la calificación —después de abandonar en la carrera sprint— sacó “todo” lo que pudo del auto, pero que eso no dio “para más”.
“El equipo efectuó un sensacional trabajo para tener listo el auto después del incidente en el sprint”, comentó ‘Checo' —y que logró una de sus victorias en la Fórmula Uno en esta pista—, en referencia al toque que se dio durante la primera vuelta de la prueba corta con el canadiense Lance Stroll de Aston Martin, quedando en esos momentos ambos fuera de carrera.
“Técnicamente, el coche se notaba algo mejor hoy, pero la diferencia con respecto a nuestros rivales sigue siendo demasiado grande. Los Aston Martin y los Williams parecen más fuertes que nosotros en este circuito”, declaró el piloto mexicano.
“Saqué absolutamente todo lo que se puede sacar del coche y conseguí dar una de las mejores vueltas que di aquí en todas las veces en las que competí en esta pista”, explicó el tapatío.
“Estoy realmente satisfecho con mi vuelta, pero por desgracia, incluso con esa puesta en escena tan potente, no sirvió para avanzar una sola posición”, opinó ‘Checo’, quien forma parte de la escudería Cadillac en la división de honor del automovilismo.
“Sabemos las áreas en las que tenemos que trabajar con miras al año próximo, especialmente en nuestro rendimiento a baja velocidad y en el comportamiento mecánico del coche”, afirmó el mexicano este sábado en la pista en la que triunfó en 2022.
La zona de puntos de salida y el orden completo de la parrilla de salida para la carrera quedaron configurados con sorpresas y actuaciones destacadas de la siguiente manera:
Los primeros diez lugares de la parrilla
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (RB)
- Arvid Lindblad (RB)
- Nico Hülkenberg (Audi)
Parte media y fondo de la parrilla
En la segunda mitad de la formación, Haas colocó a sus dos monoplazas en las posiciones 11 y 12 con Oliver Bearman y Esteban Ocon. Por su parte, Carlos Sainz saldrá desde el decimotercer escalón con Williams, seguido por Gabriel Bortoleto (Audi) y el argentino Franco Colapinto (Alpine) en el puesto 15.
Más atrás se ubicaron Fernando Alonso (16.º), Alexander Albon (17.º) y Lance Stroll (18.º). Los últimos lugares del orden de salida estarán ocupados por Sergio Pérez (19.º) y Valtteri Bottas (20.º) con la escudería Cadillac, mientras que George Russell (21.º) e Isack Hadjar (22.º) cerrarán la formación desde el fondo de la parrilla.