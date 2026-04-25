Santos Escobar es despedido tras seis años de actividad en la WWE

Su salida se da en un contexto particular, marcado por problemas físicos que terminaron por frenar su proyección dentro de la empresa

El luchador mexicano originario de la Ciudad de México Santos Escobar, conocido mundialmente como El Hijo del Fantasma, habría quedado fuera de WWE en abril de 2026, en medio de la tradicional ola de despidos posterior a WrestleMania, un periodo que dentro de la industria es conocido como el “Viernes Negro”.

Reportes especializados apuntan a que el luchador ya no forma parte del roster activo, en una decisión que coincide con los recortes que la empresa realiza año con año tras su evento más importante. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial, internamente se le considera fuera de la compañía.

Su salida se da en un contexto particular, marcado por una prolongada inactividad y problemas físicos que terminaron por frenar su proyección dentro de la empresa.

Lesiones, cirugías y meses fuera del ring

El 2026 resultó especialmente complicado para Escobar. A inicios de año sufrió un desgarro en el tríceps durante un evento de NXT, lesión que inicialmente parecía menor, pero que se agravó semanas después en el torneo Rey de Reyes de AAA, donde incluso compitió sin estar al cien por ciento.

Tras los estudios médicos, el luchador fue sometido a cirugía en marzo, quedando fuera de actividad por varios meses. Sin embargo, su situación se complicó aún más cuando tuvo que pasar por una segunda operación, ahora por un problema en el nervio cubital, lo que extendió su tiempo de recuperación y lo alejó completamente de la programación de WWE.

Durante este periodo, su ausencia fue notoria tanto en televisión como en eventos en vivo, en un momento en el que la empresa atravesaba ajustes internos tras WrestleMania.

De figura en NXT a presencia irregular en SmackDown

Santos Escobar firmó con WWE en 2019 y debutó en NXT en 2020, inicialmente bajo el personaje de El Hijo del Fantasma. Su impacto fue inmediato al ganar el Campeonato Crucero de NXT, título que defendió por más de 300 días, consolidándose como uno de los luchadores más sólidos de la marca.

En esa etapa también marcó un punto clave en su carrera al desenmascararse y formar Legado del Fantasma, facción que lideró y que le permitió construir una identidad más dominante dentro de la empresa.

Para 2022 dio el salto al roster principal en SmackDown, donde tuvo participación en torneos, rivalidades y eventos importantes, incluyendo la final de la Copa Mundial de la marca. Sin embargo, con el paso del tiempo, su protagonismo fue disminuyendo, alternando apariciones con periodos de baja actividad.

En sus últimos meses, su presencia fue prácticamente nula debido a las lesiones, a pesar de que meses antes había renovado contrato y existían planes creativos en desarrollo.

Más allá de los resultados individuales, uno de los momentos más importantes de su carrera en WWE fue la creación de Legado del Fantasma, facción que debutó en NXT y que rápidamente se convirtió en un grupo representativo dentro de la marca.

El stable, integrado por Joaquín Wilde y Cruz Del Toro, bajo el liderazgo de Escobar, apostó por una identidad ligada a la lucha libre mexicana, pero con un enfoque más agresivo y dominante dentro del estilo estadounidense. Posteriormente, ya en SmackDown, el grupo sumó la presencia de Zelina Vega, fortaleciendo su proyección en el roster principal.

Después, la facción desapareció tras la salida de Wilde, Cruz Del Toro y Zelina Vega, aunque no por completo, ya que la facción volvió a cobrar interés al regresar tras la integración de Angel Garza Y Humberto Carrillo, ambos conocedores del estilo de la lucha mexicana.

Legado del Fantasma permitió a Escobar consolidarse como líder y figura central, dándole una narrativa sólida durante su etapa en NXT y parte de su paso por televisión nacional.

Un cierre marcado por incertidumbre

La salida de Escobar se produce en un momento en el que WWE también mantiene colaboraciones con AAA, empresa donde el mexicano tuvo participación reciente antes de su lesión. Su último combate registrado fue en marzo de 2026, cuando venció en una lucha clasificatoria del torneo Rey de Reyes en contra de Mr Iguana, Abismo Negro y Psycho Clown.

Con este escenario, su futuro inmediato queda abierto, mientras se recupera físicamente tras un año complicado que combinó lesiones, cirugías y falta de actividad, factores que terminaron coincidiendo con los recortes de talento de la empresa.

Así, se cierra al menos por ahora el ciclo de uno de los representantes mexicanos más importantes en WWE en los últimos años, cuyo mayor brillo se dio en NXT, pero cuya etapa final estuvo marcada por circunstancias fuera del ring.