El hispanogeorgiano aseguró que aprovechó la pausa para continuar su preparación, tanto en su faceta de entrenador como de peleador

El mexicano Santiago “Borderboy” Luna buscará volver al triunfo este sábado 21 de noviembre frente a Aleksandre Topuria, hermano mayor de Ilia, en UFC Qatar. El combate de peso gallo se disputará en la ABHA Arena de Doha y enfrentará a dos prospectos que llegan con objetivos distintos: Luna quiere dejar atrás su primera derrota profesional y Topuria mantener su paso invicto dentro de la organización.

Luna, de 22 años, llega con récord de ocho victorias y una derrota, mientras que Aleksandre, de 30, presenta marca de siete triunfos y un descalabro.

Luna apuesta por la presión para recuperar el triunfo

El mexicano anticipó una pelea de iniciativa constante y aseguró que buscará terminar el combate antes de que llegue a las tarjetas.

“En box o en la lucha, lo voy a dominar. Cuando él sienta mi poder, va a querer luchar. Voy a presionarlo y buscar la finalización los 15 minutos”, expresó Luna.

Su historial respalda esa intención: siete de sus ocho victorias profesionales llegaron por finalización, con tres nocauts o nocauts técnicos y cuatro sumisiones.

Dentro de UFC venció a Quang Le en el primer asalto y superó a Angel Pacheco por decisión. Sin embargo, en su presentación más reciente perdió ante Bryce Mitchell, cuyo trabajo de lucha le impidió desarrollar su ofensiva.

Topuria regresa tras casi un año sin competir

Aleksandre realizará su tercera aparición en UFC después de ganar por decisión unánime sus encuentros contra Colby Thicknesse y Bekzat Almakhan. Este último combate ocurrió el 22 de noviembre de 2025, también en Doha.

El hispanogeorgiano aseguró que aprovechó la pausa para continuar su preparación, tanto en su faceta de entrenador como de peleador.

“Ha sido un año sin competir, pero ha sido un año de muchísima experiencia adquirida y muchísimo aprendizaje”, declaró durante la semana del evento.

Para Luna, imponer la distancia y sostener la presión serán factores importantes ante un rival que ha mostrado recursos para combinar golpeo, derribos y control. Topuria, por su parte, intentará evitar que el mexicano encuentre el ritmo de intercambio que busca.

La programación general de UFC ubica el enfrentamiento como cierre de las preliminares, que comenzarán a las 09:00 horas del centro de México. La cartelera principal arrancará a las 12:00, encabezada por Jiri Prochazka contra Navajo Stirling; la hora exacta de Topuria ante Luna dependerá del desarrollo de los combates anteriores.