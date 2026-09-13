Santiago Giménez marca su gol 100 en triunfo con el Porto

Con la pesada loza de tener más de un año sin marcar un gol en Liga, sus compañeros le cedieron a Giménez la oportunidad de romper la malaria

Apenas en su tercer partido con la camiseta del Porto, Santiago Giménez marcó su primer gol con su nuevo club, el cual representó su tanto número 100 entre club y selección.

El mexicano entró de cambio al minuto 61 por André Silva en el encuentro contra el Casa Pía, rival contra el que los "Dragones" ya iban ganando por 3-1.

En cuanto entró, el "Bebote" mostró sus ganas yendo a presionar a los defensas rivales en la salida y se botó un poco de área para intentar jugar de poste o abrir espacios.

Fue ya cuando el partido estaba por terminar que Santiago se fue por banda derecha y fue arrollado por el arquero rival, por lo que el árbitro no dudó en marcar penal para el Porto.

Con la pesada loza de tener más de un año sin marcar un gol en Liga, sus compañeros le cedieron a Giménez la oportunidad de romper la malaria y el ariete no decepcionó, pues con toda la convicción del mundo pateó desde los 11 pasos y marcó el 4-1 definitivo.

Sus primeros 100

Este fue el gol 100 de Santiago Giménez en primera división. Su cuenta comenzó el 2 de febrero de 2020, cuando, vistiendo los colores de Cruz Azul, vacunó a Toluca en el Nemesio Díez. Jugando para "La Máquina", el dorsal 29 marcó 21 goles en 105 encuentros.

Sus buenas actuaciones lo llevaron al Feyenoord de Países Bajos, donde se volvió uno de los mejores delanteros de Europa. En Rotterdam, Santiago jugó 105 partidos e hizo 65 tantos.

Ese paso arrollador le valió ser fichado por el Milan de Italia, donde apenas vio acción en 37 encuentros e hizo 7 goles, pues la falta de oportunidades y las lesiones lo tuvieron muy al margen de su mejor nivel.

Sus buenas actuaciones no se limitan a clubes, pues ya vistió en 51 oportunidades la playera de la Selección Mexicana, donde ya hizo 6 goles.