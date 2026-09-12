Santiago Giménez busca minutos y goles con el Porto

'Chaquito' debutó en la reñida victoria ante el Moreirense y se espera que vuelva a tener tiempo de juego en el próximo compromiso de la liga

El delantero azteca Santiago Giménez buscará más minutos con el Porto y regresar a la senda de los goles en el partido que su nuevo equipo disputará este sábado contra el Casa Pia, en la sexta jornada de la Liga Portugal.

Giménez debutó con el campeón portugués en la reñida victoria de la semana pasada ante el Moreirense (2-1), volvió a ser utilizado en el tramo final de la derrota en la Liga de Campeones contra el Manchester City (0-2), y se espera que vuelva a tener tiempo de juego en el próximo compromiso.

El nacido en Buenos Aires y naturalizado mexicano, pese a estar lejos de su mejor forma física, estuvo a punto de anotar en su estreno, y ahora tendrá ante el colista la oportunidad de romper la sequía goleadora que arrastra desde septiembre del año pasado, cuando anotó con el AC Milan.

Aunque el Casa Pia sólo suma un punto, el Porto deberá actuar con cautela, ya que fue precisamente en el campo de su próximo rival donde sufrió una de sus dos derrotas ligueras la campaña pasada.

Mientras, el domingo, el Benfica y el Sporting se enfrentarán al Gil Vicente y al Famalicão, respectivamente.

El protagonista del buen momento del Benfica es el argentino Gianluca Prestianni, quien fue elegido el mejor jugador en el campo en los dos últimos partidos de las 'águilas'.

En la pasada jornada, Prestianni contribuyó con un gol a la victoria sobre el Marítimo (0-3), y este miércoles anotó y dio una asistencia ante el Moreirense (0-4) en un partido aplazado de la tercera ronda.

El choque con el Gil Vicente marcará el inicio de un período exigente para el Benfica, que luego visitará al AC Milan, en la Liga Europa, y al Porto, en el campeonato.

Partidos de la sexta jornada de la Liga Portugal

. Sábado 12: Nacional-Alverca, Casa Pia-Porto y Académico Viseu-Vitória Guimarães.

. Domingo 13: Arouca-Santa Clara, Benfica-Gil Vicente y Famalicão -Sporting.

. Lunes 14: Rio Ave-Estrela da Amadora, Moreirense-Marítimo y Braga-Estoril Praia.