Sandro y Magalhães, bajas de Brasil para amistosos con Francia

Brasil sufrió importantes bajas, luego de que Alex Sandro y Gabriel Magalhães fueran descartados por lesión para los amistosos contra Francia y Croacia

La Selección de fútbol de Brasil sufrió importantes bajas de cara a sus próximos compromisos internacionales, luego de que Alex Sandro y Gabriel Magalhães fueran descartados por lesión para los amistosos contra Francia y Croacia, informó la Confederación Brasileña de Fútbol.

Ambos futbolistas se suman a la ausencia del portero titular Alisson Becker, también fuera por problemas físicos, lo que complica la preparación del equipo rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lesiones de última hora

El lateral izquierdo Alex Sandro, actual jugador del Flamengo, sufrió una lesión el domingo durante el encuentro ante el Corinthians en el Campeonato Brasileño.

En su lugar fue convocado Kaiki, defensor del Cruzeiro, quien ya cuenta con experiencia en selecciones juveniles.

Por su parte, Gabriel Magalhães, central del Arsenal, presentó molestias en la rodilla derecha tras disputar la final de la Copa de la Liga inglesa, en la que su equipo cayó ante el Manchester City.

Tras los estudios médicos, se determinó que no está en condiciones de jugar en esta fecha FIFA, y el técnico decidió no convocar a un sustituto.

Preparación rumbo al Mundial

El entrenador Carlo Ancelotti utilizará estos amistosos como parte final de la preparación antes de anunciar la lista definitiva para el Mundial.

Brasil enfrentará a Selección de fútbol de Francia el jueves en Boston, y cinco días después a Selección de fútbol de Croacia en Orlando.

Los primeros jugadores ya comenzaron a concentrarse, entre ellos Andrey Santos, João Pedro, Igor Thiago y Rayan.

La Selección de fútbol de Brasil, única pentacampeona del mundo, disputará el Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo debutará el 13 de junio ante Selección de fútbol de Marruecos en Nueva Jersey, posteriormente jugará contra Selección de fútbol de Haití en Filadelfia el 19 de junio, y cerrará la fase de grupos frente a Selección de fútbol de Escocia en Miami.