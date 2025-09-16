Sancionan de por vida a tenista tailandés por amaño de partidos

El tenista tailandés Jatuporn Na Lamphun facilitó, o intentó facilitar, la manipulación de 22 partidos disputados entre 2023 y 2024

El tenista tailandés Jatuporn Na Lamphun ha sido sancionado con una prohibición de por vida y una multa de 115,000 dólares por violaciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), según confirmó este lunes la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

Na Lamphun, de 31 años, ya había cumplido una suspensión de 18 meses por infracciones al TACP en 2016.

Esta vez, la investigación de la ITIA determinó que "el jugador facilitó, o intentó facilitar, la manipulación de 22 partidos disputados entre 2023 y 2024, ofreciendo dinero en 18 de esos encuentros, además de negarse a colaborar con la investigación del organismo".

El jugador, actualmente sin ránking, estaba suspendido provisionalmente desde diciembre de 2024 y, tras no responder al aviso de cargos de la ITIA, la prohibición de por vida entró en vigor el 20 de agosto de 2025 como sanción automática y el jugador decidió no apelar la medida ante un juez independiente del programa anticorrupción (AHO).

Como consecuencia de la sanción, el tenista tiene prohibido de forma permanente competir, entrenar o asistir a cualquier evento autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA, incluidos ATP, WTA, ITF, Tennis Australia, Federación Francesa de Tenis, Wimbledon y USTA, así como por cualquier federación nacional asociada.