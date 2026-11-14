Sancionan al portero del Andorra tras muerte de Jesús de Miguel

La Real Federación Española de Fútbol suspendió durante 12 partidos a Jesús Owono, por la fuerte entrada que protagonizó contra Jesús de Miguel

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso una suspensión de 12 partidos a Jesús Owono, guardameta del Andorra, por la fuerte entrada que protagonizó contra Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, durante un encuentro disputado el pasado 2 de noviembre.

El atacante falleció al día siguiente en el hospital, luego de sufrir un fuerte golpe durante la jugada.

El Comité de Disciplina determinó que la acción constituye una infracción grave y aplicó el castigo máximo contemplado en el artículo 102 del Código Disciplinario de la federación española.

En su resolución, el organismo tomó como referencia el acta arbitral, en la que se describe que Owono fue contra su adversario con la pierna elevada y empleó fuerza excesiva mientras ambos disputaban el balón.

El Comité señaló que la gravedad de la acción se encuentra tanto en la forma en que fue ejecutada como en la intensidad del contacto.

También tomó en cuenta que De Miguel tuvo que recibir atención médica sobre el terreno de juego y posteriormente fue retirado en camilla.

La resolución añade que ninguna de las partes presentó alegaciones dentro del plazo establecido para cuestionar los hechos asentados por el árbitro.

Jesús de Miguel falleció un día después del partido

El incidente ocurrió en el minuto 96 del encuentro entre Tenerife y Andorra, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Durante la disputa de un balón dividido, el delantero Jesús de Miguel, de 30 años, chocó con el guardameta visitante, Jesús Owono, en una acción que terminó con el atacante gravemente lesionado.

La situación obligó a detener definitivamente el partido en el minuto 108 para permitir el ingreso de los servicios médicos.

Después de recibir atención sobre el césped, el futbolista fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos.

Sin embargo, falleció el martes 3 de noviembre, después de permanecer hospitalizado desde el día del encuentro.

Otros jugadores también recibieron sanciones

La resolución disciplinaria incluyó castigos para otros integrantes del Andorra y del Tenerife por incidentes registrados durante el mismo partido.

Efe Akman recibió un encuentro de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Lautaro de León fue castigado con un partido por doble amonestación y la consecuente expulsión.

También fue suspendido durante un encuentro el asistente técnico del Andorra, Antonio José Sánchez, por protestar las decisiones del equipo arbitral.

Por parte del Tenerife, el jugador Dani recibió la misma sanción por una conducta considerada contraria al buen orden deportivo.