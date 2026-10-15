Sancionan a Vinícius con cuatro partidos; se perderá el Clásico

El delantero brasileño del Real Madrid tendrá que cumplir la sanción por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga frente al Villarreal

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol sancionó con cuatro partidos al delantero brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, luego de la tarjeta roja directa que recibió durante el encuentro frente al Villarreal en la más reciente jornada de LaLiga. La decisión impedirá que el atacante dispute, entre otros compromisos, el próximo Clásico ante el Barcelona.

La expulsión se produjo tras una revisión del VAR en el minuto 73 del partido disputado el pasado 10 de octubre. Aunque inicialmente Vinícius había marcado el que parecía ser el segundo gol de los merengues, las imágenes mostraron que previamente había tirado del cabello al futbolista del Villarreal, Nathan Saliba, acción que derivó en la anulación del tanto y en la expulsión directa del brasileño.

De acuerdo con diversos reportes, la sanción quedó dividida en dos partidos por la agresión sobre Saliba y otros dos por su conducta posterior hacia el árbitro, después de conocer la decisión arbitral.

Con este castigo, Vinícius se perderá los partidos de Liga frente a Sevilla, Barcelona, Racing de Santander y Valencia, aunque podrá seguir participando en la UEFA Champions League, ya que la sanción sólo aplica para las competiciones nacionales.

Intentarán 'merengues' reducir la sanción

Por su parte, el Real Madrid prepara un recurso para intentar reducir la sanción, según informan medios europeos. La ausencia de Vinícius supone un duro golpe para el conjunto dirigido por José Mourinho, especialmente por perder a una de sus principales figuras de cara al duelo ante el Barcelona programado para el 25 de octubre.

La expulsión del atacante brasileño ha generado un amplio debate en España, donde las imágenes del tirón de cabello y la posterior reacción del jugador continúan siendo objeto de análisis en medios y programas deportivos.