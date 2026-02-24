Sancionan a Ulises Dávila con importante multa por apuestas

Tras su arresto, Dávila y sus compañeros fueron suspendidos por el Macarthur FC y actualmente no cuentan con contrato vigente

El futbolista mexicano Ulises Dávila enfrentó un proceso judicial en Australia tras ser declarado culpable por su participación en un esquema de apuestas ilegales en la A-League. El excapitán del Macarthur FC fue sancionado por el Tribunal Local de Downing Centre, en Sídney, luego de que se acreditara su intervención en una red para manipular acciones específicas durante partidos oficiales.

De acuerdo con los hechos presentados ante la corte, el exjugador de Chivas estuvo vinculado con un ciudadano colombiano identificado como “J Col”, con quien coordinó maniobras relacionadas con tarjetas amarillas en encuentros disputados entre las temporadas 2023 y 2024.

¿Cómo operaba el esquema de apuestas en la A-League?

La investigación reveló que Dávila reclutó a sus compañeros Clayton Lewis y Kearyn Baccus, quienes recibieron instrucciones para cometer faltas que derivaran en amonestaciones. El objetivo era cumplir con condiciones previamente establecidas en apuestas realizadas en plataformas digitales.

Antes de un partido celebrado el 9 de diciembre de 2023, se detectaron 50 apuestas sospechosas en el sitio BetPlay, con ganancias que superaron los 200 mil dólares. Parte de esos recursos, equivalentes a 26 mil 500 pesos mexicanos, fue transferida a una cuenta extranjera.

Aunque el tribunal determinó que no existe evidencia de que el futbolista mexicano recibiera directamente dinero de la organización, sí quedó acreditado que entregó 10 mil dólares a cada uno de sus compañeros como pago por su participación en los hechos.

¿Cuál fue la sanción para Ulises Dávila?

La semana pasada, el Tribunal Local de Downing Centre declaró culpable a Ulises Dávila y le impuso una multa de 11 mil dólares. La magistrada Marguerite Vassall indicó que, si bien las acciones no modificaron el marcador de los partidos, sí afectaron la credibilidad del torneo.

“En cierta medida, esto desacredita la integridad del juego”.

Tras su arresto, Dávila y sus compañeros fueron suspendidos por el Macarthur FC y actualmente no cuentan con contrato vigente en la liga australiana. Lewis y Baccus recibieron fianzas por buena conducta y evitaron condenas formales, al considerarse que su papel fue secundario dentro del esquema.

El mensaje público tras la resolución judicial

Luego de conocerse la sanción, el exjugador de Chivas publicó un mensaje en redes sociales en el que aceptó la resolución judicial y ofreció disculpas.

“Se concluye un proceso legal que ha sido desafiante en mi vida. Respeto la decisión del Tribunal y acepto mi responsabilidad dentro de lo ocurrido. Esta experiencia me deja una reflexión clara y un compromiso firme de actuar siempre con integridad y responsabilidad. (…) También expreso mis disculpas a quienes pudieron haberse visto afectados. Mi enfoque ahora es seguir adelante con responsabilidad”.

En septiembre de 2025, el futbolista compartió un video en el que señaló que la lección aprendida tras enfrentar a la justicia fue “aceptación y resiliencia”.