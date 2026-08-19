Sancionan a Nahuel Guzmán y Diego Lainez en la Leagues Cup

El arquero de Tigres fue suspendido tres partidos y el atacante mexicano uno tras los incidentes ocurridos ante Vancouver Whitecaps

Nahuel Guzmán y Diego Lainez fueron sancionados por el Comité Disciplinario de la Leagues Cup luego de los incidentes ocurridos durante el cierre del partido entre Tigres y Vancouver Whitecaps, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos.

El arquero argentino recibió el castigo más severo, con tres partidos de suspensión, mientras que Lainez deberá cumplir un encuentro fuera de actividad en el torneo binacional.

Las sanciones no podrán cumplirse en la actual edición debido a que Tigres quedó eliminado en la fase de grupos. Por ello, ambos futbolistas arrastrarán sus castigos hasta la Leagues Cup 2027.

Guzmán, castigado por conducta violenta

El Comité Disciplinario determinó que Guzmán incurrió en conducta violenta después de que, en el minuto 92, empujara al árbitro cuando intentaba despejar un balón.

El informe arbitral también registró acciones del guardameta cuando se dirigía hacia los vestidores. De acuerdo con el reporte, pateó y empujó objetos en el túnel de acceso al campo.

La sanción de tres partidos significa que, en principio, Guzmán se perderá toda la fase de grupos de la próxima Leagues Cup. Para volver a jugar en el torneo deberá esperar a que Tigres consiga avanzar a la fase de eliminación directa.

Lainez, un partido fuera

Diego Lainez fue expulsado al minuto 88 y recibió una suspensión de un encuentro.

En su caso, el castigo corresponde a una falta de respeto hacia los oficiales del partido, ya fuera mediante expresiones verbales o gestos, según el reporte disciplinario.

Al igual que Guzmán, el delantero deberá cumplir la suspensión en la edición 2027, pues Tigres ya no tendrá actividad en el actual torneo.

Cabe señalar que la nueva sanción se suma al historial reciente de Nahuel Guzmán con los organismos disciplinarios del futbol de la región.

Apenas unos meses atrás, la Concacaf le impuso una suspensión de siete partidos por faltas de respeto hacia los oficiales durante la final de la Liga de Campeones de la Concacaf frente al Toluca.

Los reglamentos de la FMF y de la FIFA contemplan sanciones severas cuando existen agresiones o intentos de agresión contra árbitros y otros oficiales. La pena puede aumentar dependiendo de la gravedad y la tipificación de cada incidente.