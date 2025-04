 Sancionan a Jurickson Profar con 80 partidos por dopaje

Las Grandes Ligas del Béisbol (MLB por sus siglas en inglés), impuso este lunes una sanción de 80 partidos de suspensión al jardinero Jurickson Profar, de los Atlanta Braves, tras dar positivo por el uso de una sustancia prohibida.

Profar, nacido en Curazao hace 32 años, dio positivo por uso de gonadotropina coriónica, una sustancia para mejorar el rendimiento.

Tras una magnifica campaña con los San Diego Padres, Profar firmó en enero un contrato de 3 años y 42 millones de dólares para convertirse en el jardinero titular de los Braves.

La suspensión a Profar es de efecto inmediato, por lo que no podrá disputar el partido que esta noche enfrentará a los Braves con los Dodgers de Los Ángeles, el primero de una serie de tres.

El venezolano Ronald Acuña Jr., sustituto natural de Profar en los Braves, sigue lesionado, por lo que Atlanta deberá confiar en el dominicano Bryan de La Cruz como parte de la rotación.

