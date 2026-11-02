Sancionan a Franco Colapinto y cae al lugar 15 en el GP de México

El piloto de 23 años fue penalizado con 10 segundos por violar el protocolo de banderas amarillas y cayó del octavo al decimoquinto lugar.

El argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, que había cruzado octavo la meta en el Gran Premio de la Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, fue penalizado después de la carrera con diez segundos, por lo que concluyó decimoquinto al final.

Colapinto, de 23 años, recibió la sanción después de concluida la prueba por haber infringido el protocolo de actuación mientras ondeaban las banderas amarillas, lo que provocó que perdiera siete puestos en la clasificación final.

Su compañero, el francés Pierre Gasly, que había finalizado décimo, sufrió idéntica penalización por el mismo motivo que el piloto de Pilar, Buenos Aires, y concluyó decimoséptimo.

Las sanciones de los dos pilotos de Alpine implican que el brasileño Gabriel Bortoleto, piloto de Audi, que había sido undécimo, concluyese el Gran Premio de la Ciudad de México en novena posición.

Asimismo, y debido también a las sanciones de ambos monoplazas de Alpine, el japonés Ryo Hirakawa, sustituto en Haas del francés Esteban Ocon, asciende a la décima posición y suma un punto en su primera carrera como piloto de Fórmula Uno.