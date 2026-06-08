Sancionan a 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Mónaco

El piloto mexicano ha sido sancionado con diez segundos por adelantarse demasiado en la última resalida de la prueba -desde la parrilla-

El piloto Sergio Pérez de la escudería Cadillac, que había cruzado décimo la meta del Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, ha sido sancionado con diez segundos por adelantarse demasiado en la última resalida de la prueba -desde la parrilla-, por lo que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), que había acabado un puesto por detrás, sumó en el circuito urbano del principado de la Costa Azul, su primer punto de la temporada.

'Checo' acabó, al añadirle los citados diez segundos a su tiempo final, en decimoquinta posición una carrera en la que el doble campeón mundial asturiano, en una segunda juventud interminable a los 44 años y que había salido vigésimo primero, logró el primer punto del año para su escudería sobre un muy deficiente AMR26.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que había sido decimoquinto, avanzó una plaza y concluyó decimocuarto.

Antonelli gana en Mónaco

La carrera comenzó con el abandono inmediato de Max Verstappen debido a una falla mecánica en su monoplaza, uno de los incidentes que marcaron una jornada cargada de imprevistos.

La tranquilidad habitual del circuito urbano se rompió en la vuelta 60, cuando Lance Stroll provocó la salida del Safety Car tras impactarse contra las barreras.

Poco después, Charles Leclerc sufrió un accidente en la misma zona, obligando a la dirección de carrera a desplegar una bandera roja para reparar la pista y reorganizar la competencia.

Tras una interrupción de aproximadamente 40 minutos, la carrera se reanudó desde la parrilla, dando paso a un cierre lleno de tensión que finalmente terminó con Antonelli celebrando una nueva victoria en su espectacular temporada.

KIMI ANTONELLI DOMINATES TO WIN IN MONACO! 🏆👏



What an outstanding drive from Kimi! 😎#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/t6BXkByp8s — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Con información de Ángeles Núñez.