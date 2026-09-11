Sam Darnold es duda ante Arizona por lesión de cadera

El head coach de Seattle, Mike Macdonald descartó una fractura y explicó que Darnold se someterá a pruebas adicionales para determinar el alcance de la lesión

El quarterback de los Seahawks de Seattle, Sam Darnold, sufrió este miércoles una lesión muscular cerca de la cadera durante el partido inaugural de la temporada ante los Patriotas de Nueva Inglaterra y su participación en el dueloa ante los Cardenales de Arizona aún no está definida.

Darnold se lesionó durante la primera serie del encuentro frente a los "Pats", cuando fue capturado por Dre’Mont Jones.

Poco después salió cojeando del campo y no volvió al partido.

Este jueves, el head coach de Seattle, Mike Macdonald descartó que se tratara de una fractura y explicó que el jugador se sometería a pruebas adicionales para determinar el alcance de la lesión.

“Han sido noticias positivas ”, dijo Macdonald.

“En este momento solo estamos trabajando en el alcance de la lesión y poniendo un plan en marcha para volver a estar en plena forma”.

Macdonald señaló que el equipo tendrá una mejor evaluación de la disponibilidad de Darnold durante la próxima semana, de cara al partido contra Arizona del próximo 20 de septiembre.

Drew Lock tomó el mando y gana el partido

Drew Lock entró desde la banca y terminó arrebatandole la victoria a Drake Maye

En el partido, Lock completó 16 de 22 pases para 187 yardas y un touchdown, en la remontada de Seattle para imponerse 13-10.