Sam Darnold, campeón del Super Bowl, visitará Monterrey con LFA

El mariscal de campo Sam Darnold, reciente campeón del Super Bowl LX con los Seattle Seahawks, será invitado especial como capitán honorario

El mariscal de campo Sam Darnold, reciente campeón del Super Bowl LX con los Seattle Seahawks, será invitado especial como capitán honorario en el partido de la Semana 4 de la Liga de Futbol Americano Profesional, donde los Osos Monterrey enfrentarán a los Mexicas.

El evento se llevará a cabo en la denominada “Tierra de Osos”, en Monterrey, y promete un ambiente especial con la presencia de una de las figuras más destacadas de la NFL en la actualidad.

Un campeón reciente en tierras regias

La visita del quarterback estadounidense representa un hecho destacado para el futbol americano en México, al tratarse de una de las figuras más recientes en conquistar el máximo título de la NFL.

Darnold, de 28 años, vivió en 2025 la mejor temporada de su carrera tras firmar con Seattle como agente libre. Luego de años irregulares con equipos como los New York Jets y Carolina Panthers, logró consolidarse como titular y liderar a los Seahawks a un récord de 14-3, asegurando el primer lugar de la Conferencia Nacional.

Su desempeño marcó una de las historias de redención más importantes en la liga, al pasar de ser considerado una promesa incumplida a levantar el trofeo Vince Lombardi como quarterback titular.

Un Super Bowl dominado por la defensa

En el Super Bowl LX, disputado el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Seattle derrotó 29-13 a los New England Patriots en un partido marcado por el dominio defensivo.

Darnold completó 19 de 38 pases para 202 yardas y un touchdown, mostrando control del juego sin cometer errores clave. Sin embargo, el Jugador Más Valioso fue el corredor Kenneth Walker III, quien sumó 161 yardas totales.

El encuentro se mantuvo cerrado durante tres cuartos, con predominio de goles de campo, hasta que Seattle desató su ofensiva en el último periodo para sellar la victoria.

Seleccionado en la primera ronda del Draft 2018 por los New York Jets, Darnold tuvo un inicio complicado en la NFL, marcado por lesiones e inestabilidad en sus equipos. Posteriormente pasó por Carolina Panthers y San Francisco 49ers antes de encontrar su mejor versión con los Minnesota Vikings en 2024, donde fue elegido al Pro Bowl.

Su llegada a Seattle en 2025 representó el punto de inflexión definitivo, alcanzando su primer anillo de campeón y convirtiéndose en el primer quarterback de su generación de draft en ganar un Super Bowl como titular.

La presencia de Darnold en Monterrey como capitán honorario añade un atractivo especial al duelo entre Osos y Mexicas, uno de los encuentros más esperados de la temporada en la LFA.

Además, su visita refuerza la conexión entre la NFL y el futbol americano profesional en México, impulsando el crecimiento del deporte y acercando a los aficionados a figuras de élite internacional.