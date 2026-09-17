Salva Carlos Miguel al Palmeiras y lo mete a semifinales

El arquero brasileño atajó dos penales ante Liga de Quito y selló el pase de Palmeiras a semifinales tras una dramática definición

El Palmeiras brasileño sufrió este miércoles para clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores, donde enfrentarán a sus compatriotas del Fluminense, tras perder en Quito por 3-2 contra la Liga Deportiva Universitaria e imponerse por 3-4 en la serie de penaltis.

El portero Carlos Miguel fue el héroe de los brasileños al detener dos penaltis, el último de ellos a Luis Segovia, que falló el lanzamiento decisivo.

El Palmeiras, que había ganado por 1-0 el partido de ida de los cuartos de final, tenía el partido casi sentenciado en el minuto 72 cuando ganaba por 1-2 con un tanto de penal de Vítor Roque, pero un doblete de Michael Estrada en el tiempo agregado desató la euforia en el estadio Rodrigo Paz Delgado y llevó la eliminatoria hasta la tanda de cobros desde los doce pasos.

En el minuto 10, Marlon Freitas pescó un débil rebote de la defensa de Liga desde corta distancia y, de puntillazo, rompió el arco de los locales, después de un tiro de esquina ocasionado por un violento remate de Andreas Pereira que logró rechazar sobre el arco el portero Gonzalo Valle.

El Rey de Copas de Ecuador respondió con un potente cabezazo de Luis Segovia al saque de esquina del argentino Luca Rodríguez para poner el 1-1.

La prioridad de Palmeiras fue defenderse y contraatacar, y en el segundo tiempo el cuadro ecuatoriano incrementó los intentos por ocasionar fisuras en el sistema defensivo visitante, pero careció de claridad para permitir el juego ofensivo.

Una mano de Segovia dentro del área de Liga, tras un remate de Andreas Pereira, fue castigada con un penalti por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, que Vitor Roque transformó en gol en el minuto 72.

Luego, Estrada apeló a la épica para para revertir el marcador con sus tantos en los minutos 90 y 90+3, en sendas jugadas donde remató centros en el corazón del área.

En la serie de penaltis, Palmeiras logró el dramático boleto a las semifinales.