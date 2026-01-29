Salón de la Fama tomará medidas por dejar fuera a Belichick

A través de un comunicado oficial, se informó que se revisará la actuación de los 50 integrantes de su Comité de Selección para determinar alteraciones

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional se encuentra en el ojo del huracán, pues este miércoles, el organismo anunció una investigación formal sobre el proceso de selección de la clase 2026, luego de que el legendario entrenador Bill Belichick quedara fuera de los nuevos inducidos, desatando una ola de indignación global. Bajo la lupa el Comité de Selección A través de un comunicado oficial, el recinto de Canton informó que revisará la actuación de los 50 integrantes de su Comité de Selección (compuesto por periodistas, ex entrenadores y directivos) para determinar si existieron violaciones a los estatutos internos. "Si se determina que algún miembro violó los estatutos del proceso de selección, se tomarán medidas. Esto podría incluir la posibilidad de que dicho o dichos seleccionadores no sigan siendo miembros del Comité en el futuro", subrayó la institución.

Una ausencia que desafía la lógica

La controversia estalló el pasado martes cuando se reveló que Belichick, poseedor de ocho anillos de Super Bowl (seis con los Patriots y dos con los Giants), no alcanzó el umbral mínimo de 40 votos necesarios para ingresar en su primer año de elegibilidad.

La decisión fue calificada como "absurda" por diversos sectores, generando críticas de aficionados y medios de comunicación, quienes cuestionan la objetividad del comité, leyendas de la NFL e incluso del propio Donald Trump.

En busca de proteger la integridad

Conscientes de que la credibilidad del recinto está en juego, las autoridades del Salón de la Fama, fundado en 1963, enfatizaron que la integridad del proceso no puede ponerse en duda.