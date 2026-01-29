Salón de la Fama tomará medidas por dejar fuera a Belichick

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional se encuentra en el ojo del huracán, pues este miércoles, el organismo anunció una investigación formal sobre el proceso de selección de la clase 2026, luego de que el legendario entrenador Bill Belichick quedara fuera de los nuevos inducidos, desatando una ola de indignación global.
Bajo la lupa el Comité de Selección
A través de un comunicado oficial, el recinto de Canton informó que revisará la actuación de los 50 integrantes de su Comité de Selección (compuesto por periodistas, ex entrenadores y directivos) para determinar si existieron violaciones a los estatutos internos.
"Si se determina que algún miembro violó los estatutos del proceso de selección, se tomarán medidas. Esto podría incluir la posibilidad de que dicho o dichos seleccionadores no sigan siendo miembros del Comité en el futuro", subrayó la institución.