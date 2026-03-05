¡Salió gallo! Rayados gana vs Querétaro en debut de Nico Sánchez

El estratega argentino optó por una formación 4-2-3-1, con la intención de tener mayor control del balón en zona ofensiva

En una noche marcada por el regreso de un ídolo, Rayados de Monterrey dejó atrás la derrota sufrida ante Cruz Azul y firmó una contundente victoria de 4-0 sobre Querétaro, resultado que le permite llegar con gran motivación al próximo Clásico Regio.

El encuentro también significó el debut de Nicolás Sánchez como director técnico interino, luego de la reciente destitución del español Domenéc Torrent, quien había permanecido cerca de un año al frente del conjunto regiomontano.

Cambios tácticos en el debut de Nicolás Sánchez

Desde el inicio del partido se notó un ajuste en el planteamiento táctico, ya que el estratega argentino optó por una formación 4-2-3-1, con la intención de tener mayor control del balón en zona ofensiva y generar más oportunidades de gol a lo largo del encuentro.

Durante los primeros minutos, Monterrey dominó el ritmo del juego en el Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, manejando la posesión y tomando la iniciativa ofensiva. Sin embargo, el equipo sufrió un contratiempo que obligó a modificar el plan inicial.

Al minuto 12, el español Oliver Torres tuvo que abandonar el campo debido a una molestia física, por lo que el cuerpo técnico decidió sustituirlo de inmediato para evitar riesgos, considerando que el sábado se disputará el Clásico Regio.

Orellano abre el marcador antes del descanso

A lo largo de la primera mitad, ambos equipos generaron aproximaciones sin lograr concretar. Fue hasta el minuto 40 cuando Luca Orellano recibió un gran pase de Sergio Canales y definió con potencia para vencer al arquero Guillermo Allison y colocar el 1-0 en el marcador.

Rayados aprovecha la expulsión y sentencia la goleada

Para el segundo tiempo, Querétaro se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Francisco Venegas, situación que fue aprovechada por los albiazules, quienes incrementaron la presión ofensiva.

Con el paso de los minutos, el conjunto visitante tuvo que arriesgar más en busca del empate, dejando espacios en defensa que fueron explotados por el ataque regiomontano.

El 2-0 llegó gracias a Sergio Canales, quien recibió un pase de Orellano y remató de primera intención con la pierna derecha para ampliar la ventaja.

“Tecatito” y Orellano sellan la victoria

Con el partido inclinado a su favor, el equipo dirigido por Nicolás Sánchez fue en busca de una goleada que terminó concretándose con la destacada actuación de Luca Orellano y Jesús “Tecatito” Corona.

Primero, el atacante mexicano marcó el 3-0 con un disparo cruzado, y posteriormente Orellano aprovechó una asistencia del propio “Tecatito” para firmar el 4-0 definitivo.

Con este resultado y un debut positivo de Nicolás Sánchez en el banquillo, Rayados llegará con confianza al Clásico Regio, que se disputará este sábado 7 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Universitario.