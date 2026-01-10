¡Salió Bravo! Juárez derrotó a Mazatlán en el inicio del torneo

El equipo ahora comandado por el portugués Pedro Caixinha comenzó con el pie derecho este semestre, donde quiere dar un nuevo golpe de autoridad

Un par de meses después que cayó el telón, finalmente este viernes 9 de enero volvió la acción del tradicional Vieeeernes Botanero de la Liga MX, con uno de los "clásicos" de los viernes protagonizado por Mazatlán y Juárez.

Fueron los "Bravos" quienes se llevaron el primer triunfo en la "Liga Botanera" por 2-1 ante los "Cañoneros", que tuvieron que lidiar con la repentina salida de Robert Dante Siboldi del banquillo.

El primer tanto del Clausura 2026 fue un golazo para los fronterizos, el cual llegó de los pies de Francisco Nevárez, quien luego de un pasesito dentro del área del brasileño Madson, llegó como un tren por la diagonal para pegar un fierrazo y la clavó al ángulo.

La igualada llegó vía Facundo Almada, quien también marcó un buen gol gracias a un martillazo complicado dentro del área que venció a Sebastián Jurado.

Finalmente, el tanto definitivo para el triunfo de Juárez fue obra de Denzell García, quien recibió una diagonal matona por parte del "Puma" Rodríguez y superó a Ricardo Rodríguez para poner el 2-1 a favor de los "Bravos".

Así, el equipo ahora comandado por el portugués Pedro Caixinha comenzó con el pie derecho este semestre, en el cual quiere superar lo logrado en el Apertura por Martín Varini.

De poder a poder

Xolos y América protagonizaron el encuentro estelar del viernes, donde se fueron empatados sin anotaciones, pues el equipo de Washington Sebastián Abreu no logró superar a la sólida defensa azulcrema.

Ante el conocido poderío de "La Jauría" cuando juega en su estadio, los de André Jardine, quien no estuvo en cancha, decidieron priorizar la faceta defensiva, esto aunado a la falta de ritmo por parte de ambos conjuntos, se convirtió en un empate que dejó bastante qué desear.

Furia rojinegra

Atlas comenzó el semestre con el pie derecho, pues derrotó 1-0 al Puebla con anotación de su goleador, Uros Durdevic, quien apenas al minuto 8 puso el único gol del encuentro vía penal.

Fuera del gol, no hubo muchas acciones más qué destacar, pues las escuadras apenas comienzan a tomar ritmo.