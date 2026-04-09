Sale Tigres por 'feroz' ventaja ante Seattle en Concachampions

Tigres busca dar el primer paso hacia la semifinal de la Concachampions, cuando reciba a Seattle Sounders en la ida de cuartos de final, en el Universitario

Tigres salta esta noche a la cancha del 'Volcán' obligados a sacar ventaja ante Seattle Sounders, de la MLS, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los felinos, que pasan por una crisis de resultados en el Clausura 2026, deberán despertar en el torneo de la Concacaf liderados por el uruguayo Fernando Gorriarán, motor del equipo en el medio campo, y el delantero argentino Ángel Correa.

El equipo dirigido por el argentino Guido Pizarro viene de eliminar de manera dramática al Cincinnati en los octavos de final del certamen de la mano de Aguirre, quien marcó un doblete y de Gorriarán, anotador del tanto de la clasificación en tiempo agregado.

Diego Lainez, quien se distingue por su habilidad, será otro de los elementos felinos a tener en cuenta por la zaga del equipo de la Major League Soccer, que se distingue por su velocidad y solidez en el juego aéreo.

Tigres deberá tener cuidado con el checo Albert Rusnák, el cerebro del medio campo del Sounders, un tipo capaz de taladrar zagas rivales, gracias a la precisión de sus servicios que suelen tener como objetivo al colombiano Jesús Ferreira, un gran definidor cuando sale inspirado.

El guardameta Stefan Frei es otro factor a tener en cuenta en Seattle debido a su irregularidad. El veterano de 39 años oscila entre actuaciones heroicas y rachas desastrosas que pueden terminar en goleadas.

Ambos equipos buscan en esta edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, obtener el segundo título de su historia. Tigres fue campeón en el 2020, Sounders levantó el trofeo en el 2022.