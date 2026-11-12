Sale Rayadas a imponer su jerarquía ante Pachuca

En la Liguilla, el Monterrey ha eliminado en cinco ocasiones a las de la Bella Airosa, a quienes enfrentarán en cuartos de final

Las Rayadas inician esta noche su camino en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil cuando visiten a Pachuca en el estadio Hidalgo, en una serie que enfrenta a dos de los planteles más competitivos.

El conjunto albiazul arriba a la fase final con el objetivo de refrendar el protagonismo que ha mantenido en los últimos torneos. La escuadra regiomontana logró instalarse nuevamente entre las contendientes al título gracias a una campaña caracterizada por la profundidad de su plantel y la experiencia de futbolistas acostumbradas a disputar instancias decisivas.

Para las albiazules, la actualidad del equipo pasa por la consolidación de una base que combina experiencia y juventud. A su alrededor, Rayadas cuenta con elementos de peso en todas las líneas, situación que le ha permitido mantenerse entre las escuadras más regulares de la competencia.

Uno de los aspectos que más fortalezas ha mostrado Monterrey durante el semestre ha sido su capacidad para competir en escenarios de alta exigencia. La plantilla cuenta con futbolistas que han disputado finales, clásicos regios y series de eliminación directa, un factor que suele convertirse en ventaja durante la Liguilla.

Sin embargo, el reto no será sencillo. Pachuca se ha consolidado en los últimos años como uno de los proyectos más sólidos de la Liga MX Femenil y suele hacerse fuerte en casa. Las hidalguenses poseen una propuesta ofensiva dinámica y un plantel con suficiente talento para aspirar al campeonato, por lo que buscarán tomar ventaja en el encuentro de ida.

Para Rayadas, una de las claves de la eliminatoria será mantener el orden defensivo que ha caracterizado al equipo y aprovechar la calidad individual de sus atacantes para generar oportunidades de gol fuera de casa. Obtener un resultado favorable en Hidalgo podría marcar el rumbo de la serie antes de la vuelta en Monterrey.

La escuadra regiomontana sabe que la exigencia en la institución es clara: pelear por el campeonato. Por ello, el duelo ante Pachuca representa el primer examen de una Liguilla en la que las albiazules buscarán demostrar que cuentan con los argumentos futbolísticos y la experiencia necesarios para volver a levantar el título.