Sale lesionado en camilla el portero del Club Nacional Luis Mejía

El guardameta panameño abandonó el terreno de juego durante el duelo ante el Montevideo City Torque en el torneo uruguayo.

El portero panameño Luis Mejía abandonó este lunes el campo de juego del estadio Gran Parque Central a los 38 minutos del duelo Nacional-Montevideo City Torque lesionado y en camilla.

El número 1 del Tricolor despejó de gran manera un tiro libre ejecutado por Franco Pizzichillo e inmediatamente después de apoyar su pie comenzó a tomarse la pierna derecha y cayó al suelo con visibles gestos de dolor.

Tras la lesión y luego de ser asistido por los médicos de Nacional, Mejía abandonó el campo en camilla y llorando y fue reemplazado por el portero argentino Alexis Martín Arias.

Nacional y Montevideo City Torque cierran este lunes la novena jornada del Torneo Clausura uruguayo en un encuentro que los dirigidos por Daniel Carreño buscan ganar para seguir luchando por el título y en el que los Ciudadanos están obligados a sumar de a tres para volver al primer lugar de la clasificación.

Con 197 encuentros disputados con la camiseta del Tricolor, el panameño Mejía es uno de los máximos referentes de un equipo con el que ganó el Campeonato Uruguayo en cuatro oportunidades y con el que suma doce títulos oficiales.

Mientras tanto, este año fue convocado para defender a la selección de Panamá en la Copa del Mundo, aunque luego decidió no disputar los amistosos de fecha FIFA.

Días atrás, en una conferencia de prensa, explicó.