Sale Isaac del Toro en defensa de su título en Gran Piemonte 2026

Isaac del Toro regresará este jueves a la clásica italiana, donde partirá como campeón defensor y buscará conquistar por segundo año consecutivo la competencia
El ciclista mexicano volverá a las carreteras italianas con la misión de defender la corona que conquistó el año pasado en el Gran Piemonte, competencia que disputará en su edición 110°.
Encabezará al UAE Team Emirates-XRG en la prueba, que se correrá el 8 de octubre sobre un recorrido de 185 kilómetros entre Asti y Bra. Del Toro llega como vigente campeón después de imponerse en la edición de 2025.
All set for tomorrow! 🔜🚀 We’re pleased to present our squad for the next test in 🇮🇹, @GranPiemonte ⤵️ 🇮🇹 @Filobaroncini 🇫🇷 Benoît Cosnefroy 🇲🇽 @ISAACDELTOROx1 🇳🇱 Daan Dijkman 🇮🇹 @LucaGiaimi 🇺🇸🌈 @BrandonMcNult 🇪🇨 @NarvaezJho #WeAreUAE | #GranPiemonte https://t.co/g2FqsvnGFP— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 7, 2026
Ruta pondrá a prueba capacidades de 'Torito'
La ruta de este año pondrá nuevamente a prueba las capacidades del originario de Ensenada, pues contempla alrededor de una decena de ascensiones, entre ellas Manera, Tre Cunei y Roddino, antes de afrontar dos pasos por La Morra dentro del circuito final.
El tramo definitivo también podría resultar determinante. Después de un sector prácticamente plano, la carretera comenzará a elevarse a partir de los últimos mil 800 metros, con una pendiente cercana al 5 por ciento durante un kilómetro y rampas de hasta 8% antes de entrar al último kilómetro. La meta tendrá además un ligero desnivel positivo.
Del Toro llega a esta cita después de conseguir recientemente el triunfo en el Gran Premio de Montreal, donde superó al francés Paul Seixas en un sprint de dos corredores.
El conjunto emiratí también contará con Brandon McNulty, Filippo Baroncini, Benoît Cosnefroy, Daan Dijkman, Luca Giaimi y Jhonatan Narváez.
La carrera arrancará en Asti y tendrá su meta en Bra, en una jornada que promete ser exigente por el perfil quebrado de la ruta.
El objetivo será volver a levantar los brazos en una competencia que ya conoce y sumar otro triunfo a su temporada 2026.
En México, la competencia podrá seguirse desde las 6:45 horas del jueves 8 de octubre, tiempo del centro del país.