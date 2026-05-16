Sale entrenadora de gimnasia rítmica tras denuncias

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, confirmó que Blajaith Aguilar dejó el cargo tras una reunión con las partes involucradas.

Blajaith Aguilar dejó de ser entrenadora de la Selección Mexicana de gimnasia rítmica luego de las denuncias públicas presentadas por varias atletas, quienes la señalaron por presunto maltrato psicológico y otras conductas durante entrenamientos y concentraciones.

La salida de la estratega ocurre tras la presión mediática generada por gimnastas que participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024 y que recientemente hicieron públicas sus acusaciones.

¿Por qué salió Blajaith Aguilar?

Las gimnastas Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar, Adirem Tejada y Dalia Alcocer denunciaron presunta violencia psicológica, humillaciones y miedo constante dentro del proceso deportivo de la selección nacional.

De acuerdo con los testimonios difundidos en distintos medios, las atletas acusaron a la entrenadora de mantener prácticas de presión extrema y castigos físicos dentro del equipo.

“Nos sentimos humilladas”, expresaron las deportistas al hacer pública la situación.

Las atletas también señalaron que tenían miedo de perder su lugar en futuras competencias internacionales y procesos olímpicos si decidían hablar sobre lo ocurrido.

“Nadie debería elegir entre su salud mental, dignidad y carrera deportiva".



Ojo con estas denuncias; ¿qué pasa con el equipo mexicano de gimnasia rítmica?



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Comité Olímpico confirma salida de la entrenadora

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, confirmó que Blajaith Aguilar dejó el cargo tras una reunión entre autoridades deportivas, atletas y la propia entrenadora.

Según explicó, la decisión se tomó luego de que se reconociera una pérdida de confianza dentro del grupo.

“La misma entrenadora aceptó que se perdió la confianza”, declaró Alcalá.

La dirigente señaló que Aguilar se separará temporalmente del equipo mientras atiende su defensa relacionada con las acusaciones presentadas por las deportistas.

Blajaith Aguilar niega acusaciones

Horas después de confirmarse su salida, la entrenadora publicó un mensaje en redes sociales donde rechazó las acusaciones y aseguró que presentará pruebas para defenderse.

Aguilar formó parte del proceso histórico que llevó a la gimnasia rítmica mexicana a competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, uno de los momentos más destacados de esta disciplina para México.

Sin embargo, las recientes denuncias provocaron una crisis dentro de la selección nacional y abrieron una discusión sobre las condiciones en las que entrenan atletas de alto rendimiento.

Atletas piden cambios dentro del deporte

Las gimnastas señalaron que decidieron hacer pública la situación no solo por ellas, sino también por futuras generaciones de deportistas.

“Nadie debería elegir entre su salud mental, dignidad y carrera deportiva”, expresó una de las atletas.

Las deportistas también informaron que ya habían buscado apoyo institucional antes de exponer públicamente el caso y afirmaron que algunas autoridades deportivas sí atendieron sus preocupaciones.

Mientras tanto, la Federación Mexicana de Gimnasia y el Comité Olímpico Mexicano trabajan en la designación de un nuevo cuerpo técnico para el conjunto nacional rumbo a las próximas competencias internacionales.