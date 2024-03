Saldrá Orlando City a buscar goles ante los Tigres

Orlando City llegó a la Sultana del Norte para encarar el duelo de vuelta de la Concacaf ante Tigres, y previo al entrenamiento y reconocimiento de cancha que tuvieron en el Volcán Universitario, ofrecieron una conferencia de prensa donde estuvo presente Óscar Pareja, DT del equipo, y el jugador Nicolás Lodeiro.

El timonel del conjunto americano sabe que con un gol pondría en aprietos a los felinos, pues los obligaría a anotar 2, por lo que comenta que buscará ser ofensivo: “Pensar uno como DT de ir a cualquier lugar a ser demasiado conservador sería una idea equivocada, los juegos se van presentando, los equipos se van manifestando, tenemos una gran responsabilidad de mostrar el nivel que tiene Orlando. La serie anterior la ganaron por el gol de visitante, teniendo eso en consideración, hay que ir a buscar goles”.

Por su parte, Lodeiro no considera este partido como una revancha, después de que en el torneo anterior la U los eliminó en la misma fase; “Sabemos que es un equipo fuerte en su casa, un equipo grande. La sensación no sé si es de revancha, lo que pasó ya pasó, estamos enfocados en el presente, vamos a enfrentar a un rival importante, venimos a jugar el partido como tal, no pensar en el pasado, sí pensar en el partido que hicimos con ellos en casa, no tomamos como revancha”.

Robert Dante Siboldi, DT de Tigres comentó esta mañana en conferencia de prensa que Andre Pierre Gignac está listo para este encuentro, y Óscar Pareja confesó que para él, el francés es un jugador de cuidado: "Nos corresponde prepararnos para lo mejor que pueda traer el rival, Gignac es un jugador tan representativo para Tigres, el hecho que esté es de cuidado. Quisiéramos siempre que pudiéramos controlar como son las alineaciones, pero estamos interesados en la nuestra y ser protagonistas".

Orlando City visitará al conjunto de Tigres este martes a las 20:30 horas en la vuelta de la Concacaf para buscar un boleto a la siguiente fase.

