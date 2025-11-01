Salcedo podría unirse al 'Club de los Traidores' del Clásico

De la larga lista de jugadores que vistieron ambas camisetas, algunos de los más destacados son Aldo de Nigris, el "Tato" Noriega, Pilar Reyes y el "Loco" Abreu

Una de las frases más repetidas en el mundo del fútbol es que puedes cambiar prácticamente cualquier aspecto de tu vida, pero nunca podrás cambiar tu equipo; aunque vale la pena apuntar que esto solo aplica si eres aficionado, pues los jugadores suelen tomar las ofertas que más les convengan.

Esto aplica incluso si les llega una de su acérrimo rival, aun con los equipos regios, donde la pasión por el fútbol se vive un poco más que en otros estados.

Por eso no es de extrañar que hay varios jugadores que llegaron a jugar el Clásico Regio portando ambas camisetas y este mismo fin de semana, en la edición 141, un jugador más podría unirse a este grupo de "traidores".

Se trata de Carlos Salcedo, quien ya superó su lesión de rodilla y el sábado podría jugar su primer Clásico Regio, aunque del lado de Rayados, pues encaró varios jugando para Tigres.

El "Titán" llegó a la Sultana del Norte para el torneo anterior, aunque no logró completar ni un entrenamiento, pues en su primera semana sufrió la rotura de ligamento cruzado, por lo que hasta este Apertura 2025 pudo debutar con su nuevo equipo.

Como jugador felino, el nacido en Guadalajara jugó nueve veces ante los albiazules, ganó cuatro, perdió dos y empató dos más, por lo que tiene un saldo bastante bueno en este tipo de partidos.

ELLOS TAMBIÉN SE VOLVIERON "TRAIDORES"

De la larga lista de jugadores que vistieron ambas camisetas, algunos de los más destacados son Aldo de Nigris, el "Abuelo" Cruz, Luis Hernández, Pilar Reyes, Roberto Gómez Junco, el "Tato" Noriega, el "Loco" Abreu, Egidio Arévalo y Jesús Molina.