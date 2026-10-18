Sacan en camilla al 'Dibu' Martínez tras choque de cabezas

Martínez salió a cortar un centro al área y chocó con el defensor del Everton Jarrad Branthwaite a mitad del segundo tiempo en el Hill Dickinson Stadium

El fútbol internacional vivió momentos de extrema tensión este sábado cuando el arquero argentino Emiliano Martínez tuvo que ser retirado en camilla y trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir un duro golpe en la cabeza en pleno encuentro de la Premier League.

El incidente se produjo a mitad del segundo tiempo en el Hill Dickinson Stadium. En su intento por cortar un centro al área en una jugada a balón parado, el "Dibu" protagonizó un fuerte choque cabeza con cabeza con el defensor del Everton, Jarrad Branthwaite.

Mientras que Branthwaite pudo continuar en el terreno de juego después de superar el protocolo de evaluación por conmoción cerebral, el panorama para el guardameta argentino fue mucho más delicado.

Martínez quedó tendido en el césped y requirió aproximadamente 10 minutos de intensa atención médica por parte del personal de ambos equipos, quienes ingresaron rápidamente para estabilizarlo.

Ante la gravedad de la situación, el cuerpo técnico debió realizar una variante obligada, reemplazando al argentino por Mike Penders. Con gestos de evidente preocupación en las tribunas y en el banquillo, el arquero fue sacado del campo inmovilizado en camilla.

No obstante, en medio de la angustia, las cámaras captaron un atisbo de tranquilidad cuando se vio a Martínez moviendo los brazos mientras abandonaba el rectángulo verde rumbo a la ambulancia.

Según medios británicos, el guardameta fue directamente ingresado a un centro médico para someterse a los estudios pertinentes que descarten lesiones de mayor gravedad.

En el plano estrictamente deportivo, el encuentro se encontraba 1-0 a favor del Chelsea al momento del accidente. Tras el impacto anímico que significó la salida de su portero, el conjunto londinense logró sostener la ventaja y sentenció el 2-0 definitivo que selló su victoria fuera de casa.

Se espera que en las próximas horas el club emita un parte médico oficial para detallar el estado de salud de Emiliano Martínez.