Sacan al británico Richardson del Mundial de ciclismo por racismo

El deportista aseguró que colaborará plenamente con la investigación y dijo lamentar "los sentimientos de cualquiera que pudiera haberse visto afectado".

El británico Matthew Richardson, triple medallista olímpico en los Juegos de París 2024, se perderá los Mundiales de ciclismo en pista, que comienzan este miércoles en Shanghai, tras ser apartado de la selección británica en medio de una investigación por presuntos comentarios racistas.

Según publicó el lunes 'The Times', un compañero de equipo presentó una queja formal contra el velocista, mientras que el diario aseguró haber tenido acceso a mensajes en los que utilizaba lenguaje ofensivo hacia personas de minorías étnicas.

Tras ser preguntada por el periódico, la Federación Británica de Ciclismo confirmó que había apartado a Richardson del equipo para los Mundiales, sin precisar los motivos.

En un mensaje publicado el martes en Instagram, el deportista aseguró por su parte que colaborará plenamente con la investigación y dijo lamentar "los sentimientos de cualquiera que pudiera haberse visto afectado".

El ciclista expresó su decepción por perderse los campeonatos y señaló que no hará más comentarios hasta que concluya el proceso.

Richardson ganó dos medallas de plata y una de bronce con Australia en los Juegos Olímpicos de París antes de cambiar su nacionalidad deportiva para competir con Gran Bretaña.

Vigente campeón europeo de velocidad y keirin, logró dos platas en los Mundiales de 2025, disputados en Santiago de Chile, en velocidad individual y por equipos.