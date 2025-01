Sabalenka, imperial, despide en semifinales a Badosa

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, derrotó este jueves a la española Paula Badosa (12) por 6-4 y 6-2 tras desplegar durante una hora y 26 minutos un juego imperial en la primera de las semifinales del Abierto de Australia.

Sabalenka, defensora del título, jugará la final contra la ganadora del partido entre la polaca Iga Swiatek (2) y la estadounidense Madison Keys (14).

Badosa, por primera vez en su carrera en unas semifinales de Grand Slam, no pudo sumarse a las gestas de Arantxa Sánchez, Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza, las españolas que han disputado (las tres perdieron) la final del torneo oceánico. Pero la gerundense se marcha de Melbourne tras firmar su primera semifinal en un 'grande' y el próximo lunes aparecerá de vuelta entre las diez mejores de la clasificación mundial.

Sabalenka es la primera que alcanza tres finales seguidas desde que lo hizo la estadounidense Serena Williams entre 2015 y 2017. Mantendrá el número uno mundial si obtiene un resultado mejor que Swiatek en este torneo.

La bielorrusa, una de las mejores amigas de Badosa en el circuito, se reafirmó como su bestia negra. Es la tenista que más veces la ha superado en el circuito profesional y mantienen un cara a cara de 6-2, a pesar de que la de este jueves fue su primera victoria en pista dura sobre la española.

La primera semifinal del cuadro femenino se disputó en una Rod Laver Arena cubierta por un cielo gris que, una hora antes del arranque, había amenazado con el cierre del techo para el partido después de que cayeran algunas gotas.

Con un juego tan espeso como el cielo arrancó Sabalenka, que, a pesar de disponer de una pelota de rotura, dudó ante una impasible Paula Badosa, que disimulaba de maravilla que se trataba de su debut en unas semifinales de 'slam' y se apuntó un 0-2.

Sin embargo, cuando todo estaba de cara para fijar en el marcador un vertiginoso 0-3, la catalana desaprovechó una ventaja de 40-0 al saque y reanimó a Sabalenka, que cuajó varios restos que levantaron al público de sus asientos.

Esta bocanada de aire fresco reencontró a Sabalenka con su clásico repertorio, compuesto por una dominante derecha, un sólido revés y unas sutiles dejadas que incomodaron a Badosa, incapaz de leerlas a tiempo. Finalmente llegó la lluvia y la juez de silla decidió cerrar el techo retráctil durante la primera manga, cuando el marcador lucía un 3-2 favorable la vigente campeona, con 'break' de ventaja.

Se mantuvo a flote una Badosa algo apagada, con un tímido lenguaje corporal que contrastaba con los vibrantes rugidos de la jugadora de Minsk. No pudo recuperar la rotura de desventaja y la número uno se apuntó el primer set por 6-4. La española acabó la primera manga con seis golpes ganadores, mientras que la bielorrusa se apuntó 17.

La tensión se amansó durante los primeros compases del segundo set, cuando el marcador lucía un 1-0 favorable para la española, después de que Badosa tropezara en una defensa sobre su derecha. Desde el suelo, hizo un gesto cómico para comunicar que se encontraba bien. Sabalenka, gran amiga de la española, no pudo aguantar la risa y tuvo que interrumpir el saque para retomar el gesto competitivo.

No se distrajo a pesar del dulce momento amistoso y su condición de vigente campeona fue corroborado con un impoluto tenis que no dio opción a Badosa. Aunque mantuvo la compostura hasta el final, perdió la segunda manga por de la segunda manga que perdió por 6-2, con roturas en el tercero y el quinto. Badosa no tuvo ni un punto de 'break' en todo el parcial.

Sabalenka sumó su vigésima victoria consecutiva en este Abierto, la racha más memorable desde los 27 triunfos de la suiza Martina Hingis en el periodo 1997-2000. Hingis fue precisamente la última que enlazó tres títulos seguidos (1997-99), el objetivo de la bielorrusa en la final del sábado.

La de Minsk venció en la final de 2023 a la kazaja Elena Rybakina y en la de 2024 a la china Qinwen Zheng .

"Un partido duro, una batalla muy difícil. Feliz de haber pasado este partido. Tras varias batallas contra ella, deseábamos ganar las dos, así que volvemos a ser amigas tras el partido", dijo sobre Badosa. "Espero que siga siendo mi amiga tras el partido. La próxima vez que vayamos de compras, le compraré lo que ella quiera", bromeó Sabalenka sobre la pista, en una entrevista realizada por la extenista local Jelena Dokic.

Sabalenka acabó el choque con 32 golpes ganadores y 20 errores no forzados, mientras que la española conectó once ganadores y once no forzados.

Comentarios