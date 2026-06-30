Sabalenka comienza a lo grande ganando en Wimbledon

La bielorrusa, máxima favorita, mantuvo la directa en el segundo set, donde de nuevo consiguió dos roturas de servicio.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, comenzó con paso firme su andadura en Wimbledon, torneo que no ha ganado nunca, tras derrotar a la serbia Teodora Kostovic por 6-2 y 6-3.

Sabalenka, que ha alcanzado las semifinales en tres ocasiones, pero que nunca ha conseguido dar el paso definitivo hacia el título, salió a la pista con el rodillo y consiguió adjudicarse los cuatro primeros juegos del duelo, que le permitieron cerrar la manga por 6-2 en apenas treinta y dos minutos.

La bielorrusa, máxima favorita, mantuvo la directa en el segundo set, donde de nuevo consiguió dos roturas de servicio.

Con 5-3 a favor y saque, Sabalenka cometió varios errores y dio una vida extra a la serbia, que consiguió el único 'break' del duelo a su favor.

A pesar del contratiempo, la bielorrusa consiguió cerrar el encuentro en el siguiente juego, y ya espera rival en segunda ronda, que saldrá del encuentro entre la ucraniana Oleksandra Oliynkova y la estadounidense McCartney Kessler.