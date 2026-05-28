Sabalenka brilla y gana en el soleado Abierto de Francia

Las tenistas Aryna Sabalenka y Coco Gauff avanzaron en el Abierto de Francia, mientras Naomi Osaka también superó la primera ronda.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, avanzó con autoridad en la primera ronda del Abierto de Francia tras vencer 6-4 y 6-2 a Jessica Bouzas Maneiro en la pista Philippe-Chatrier.

La tenista bielorrusa llamó la atención no solo por su desempeño, sino también por los collares de diamantes que utilizó durante el partido bajo las altas temperaturas en París.

“Diamantes, en realidad no siento el peso, pero puedo imaginar cómo se ve desde afuera”, comentó Sabalenka, quien aseguró que sentirse bien con su apariencia influye directamente en su rendimiento.

La campeona de cuatro torneos Grand Slam explicó que disfruta aportar un toque de moda a la cancha y que incluso planea cuidadosamente los accesorios que combinarán con sus atuendos.

“Probablemente suene un poco loco, pero cuando me siento bien con lo que llevo puesto y con cómo me veo en la cancha, tiendo a rendir mucho mejor”, afirmó.

Gauff inicia defensa del título con triunfo sólido

La estadounidense Coco Gauff comenzó la defensa de su campeonato con una victoria por 6-4 y 6-0 sobre su compatriota Taylor Townsend.

Gauff busca repetir el éxito conseguido el año pasado en Roland Garros, donde derrotó precisamente a Sabalenka en la final.

Por su parte, Naomi Osaka también avanzó de ronda tras imponerse 6-3 y 7-6 (3) a Laura Siegemund en la pista Suzanne-Lenglen.

Osaka volvió a destacar por su estilo al utilizar un vestido dorado con lentejuelas durante el encuentro.

Por tercer día consecutivo, las temperaturas en París superaron los 32 grados Celsius, condiciones poco habituales para Roland Garros.

El intenso calor ha provocado que la arcilla se seque más rápido y que el juego sea más veloz, favoreciendo estrategias más agresivas y subidas constantes a la red.

Medvedev vuelve a caer en primera ronda

El ruso Daniil Medvedev sufrió una nueva eliminación temprana al perder en cinco sets frente al australiano Adam Walton, número 97 del ranking mundial.

Walton se impuso 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 y 6-4, logrando una de las sorpresas del torneo.

Se trata de la segunda eliminación consecutiva de Medvedev en primera ronda del Abierto de Francia y la tercera en los últimos cuatro años.

“Sé por qué no juego mi mejor tenis en Roland Garros, pero si lo digo serían excusas”, declaró el ruso tras la derrota.

Stefanos Tsitsipas avanzó a la siguiente ronda luego de que el francés Alexandre Muller abandonara el partido por una lesión en el gemelo derecho cuando el marcador estaba 6-2 y 3-0.

Mientras tanto, el joven francés Moïse Kouamé, de apenas 17 años, protagonizó uno de los momentos más destacados de la jornada al derrotar 7-6 (4), 6-2 y 6-1 al veterano Marin Cilic.

Con la victoria, Kouamé se convirtió en el primer tenista nacido en 2008 o después en ganar un partido de Grand Slam.

El público en la pista Simonne-Mathieu celebró el triunfo del joven francés coreando su nombre.

“No es fácil mantenerse en el presente sin pensar en el marcador. No habría sido posible sin la enorme ayuda que ustedes me dieron”, expresó Kouamé tras el encuentro.