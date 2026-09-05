Sabalenka avanza en el US Open tras quejarse por humo

La campeona defensora superó la tercera ronda en Flushing Meadows y se medirá ante la estadounidense Taylor Townsend en octavos.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, primera cabeza de serie del torneo, avanzó a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos tras superar por 6-3 y 6-4 a la uzbeka Kamilla Rakhimova en el estadio Louis Armstrong, en un duelo marcado por las interrupciones causadas por el olor a marihuana en la cancha.

Durante el tercer juego del primer parcial, la atleta detuvo sus saques para manifestar su incomodidad a la jueza de silla Eva Asderaki-Moore debido a la intensidad del humo. La juzgadora comunicó la queja por radio a la dirección del torneo, aunque las autoridades no identificaron ni desalojaron a ningún asistente del complejo.

Posteriormente, Sabalenka pidió respeto y consideración a los espectadores para evitar el consumo de dichas sustancias alrededor del área de competencia. Las quejas sobre los aromas en Flushing Meadows se suman a las vertidas previamente por el tenista francés Adrian Mannarino tras su eliminación en la segunda ronda.

Al respecto, el vocero de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, Brendan McIntyre, recordó mediante un comunicado que el centro de tenis mantiene una política de cero humo y que el personal de seguridad reforzará la vigilancia para aplicar la normativa en la propiedad.

En el plano estrictamente deportivo, la campeona defensora necesitó de 54 minutos para cerrar la segunda manga y continuar con su objetivo de conquistar un tercer campeonato consecutivo en Nueva York, logro registrado por última vez por Serena Williams entre 2012 y 2014. Su rival en la siguiente etapa será la estadounidense Taylor Townsend.