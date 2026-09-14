Ryan García retiene cinturón welter del CMB ante Conor Benn

García manifestó su intención de disputar una pelea de unificación contra Teófimo López, quien se encontraba entre los asistentes

Ryan García necesitó solamente dos asaltos para detener a Conor Benn y conservar el campeonato mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo, en una actuación contundente celebrada en Las Vegas.

El campeón derribó al británico con una combinación encabezada por su mano derecha y posteriormente lo atacó contra las cuerdas, hasta que el árbitro Thomas Taylor intervino al minuto 1:25 del segundo episodio para decretar el nocaut técnico.

García neutralizó la presión de Conor Benn

Benn tomó el centro del cuadrilátero desde el primer asalto e intentó cerrar la distancia mediante una presión constante. García respondió con paciencia, utilizó el espacio disponible y conectó golpes mientras el retador avanzaba.

El británico logró llevarlo momentáneamente contra las cuerdas, aunque tuvo dificultades para mantenerlo en esa posición. García estudió sus movimientos y evitó intercambios prolongados durante los primeros tres minutos.

En el segundo round, Benn conectó un gancho de izquierda mientras avanzaba, pero el campeón respondió con un uppercut y una derecha que lo enviaron a la lona.

El retador consiguió levantarse antes de que terminara la cuenta, aunque se encontraba visiblemente lastimado. García volvió al ataque y descargó una serie de golpes mientras Benn permanecía contra las cuerdas sin ofrecer una respuesta clara, situación que llevó al árbitro a suspender el combate.

La pelea concluyó después de cuatro minutos y 25 segundos de acción, pese a que García había pronosticado que necesitaría cinco asaltos o menos para obtener la victoria.

La derecha fue la clave del nocaut

Aunque García es reconocido principalmente por la velocidad y potencia de su gancho de izquierda, esta vez fue la mano derecha la que marcó el desenlace. El campeón explicó después del combate que distintas lesiones habían limitado anteriormente el uso de ese golpe.

La estrategia también tuvo un papel importante. García permitió que Benn ejerciera presión durante el primer episodio, pero en el segundo decidió mantenerse firme, anticipar la entrada de su rival y responder con una combinación directa.

El triunfo representó la primera defensa del cinturón que García conquistó en febrero de 2026, cuando derrotó por decisión unánime a Mario Barrios. También significó su primera victoria por la vía rápida desde diciembre de 2023.

Con el resultado, Ryan García dejó su registro profesional en 26 victorias, dos derrotas y un combate sin resultado, con 21 triunfos por nocaut. Benn quedó con 25 victorias y dos derrotas, además de sufrir la primera detención de su trayectoria.

Detención del combate genera opiniones divididas

La intervención del árbitro provocó algunas opiniones encontradas debido a que Benn permanecía de pie y mantenía la guardia al momento de suspenderse la pelea. Sin embargo, el británico estaba recibiendo golpes consecutivos y no respondía al ataque.

Benn no protestó inmediatamente por la decisión y posteriormente reconoció la victoria del campeón. Como medida preventiva, fue trasladado a un hospital para someterse a una valoración médica, sin que se reportaran lesiones graves.

Después de conservar el cinturón, García manifestó su intención de disputar una pelea de unificación contra Teófimo López, quien se encontraba entre los asistentes. El intercambio verbal entre ambos aumentó la expectativa sobre un posible enfrentamiento.

García también mencionó una revancha contra Devin Haney, con quien mantiene una rivalidad desde el combate que sostuvieron en 2024 y que posteriormente fue declarado sin resultado.