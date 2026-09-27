Russell vence en Azerbaiyán y Antonelli termina quinto

George Russell ganó por una décima el GP de Azerbaiyán sobre Max Verstappen, mientras Andrea Kimi Antonelli remontó 11 posiciones

George Russell se quedó con la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán tras superar por apenas una décima de segundo a Max Verstappen, en una carrera que permitió al italiano Andrea Kimi Antonelli conservar el liderato del Mundial de Fórmula Uno.

El piloto de Mercedes consiguió su octavo triunfo en la máxima categoría y el tercero de la temporada. Verstappen terminó segundo, mientras el francés Isack Hadjar completó el podio para Red Bull.

Andrea Kimi Antonelli protagonizó una de las principales remontadas de la jornada. El italiano arrancó desde la decimosexta posición y avanzó 11 lugares para terminar quinto.

El resultado le permite mantenerse al frente del campeonato con 302 puntos, 66 más que Russell, su compañero en Mercedes.

Antonelli, de 20 años, mantuvo la calma durante una carrera marcada por dos intervenciones del coche de seguridad y consiguió recuperar posiciones de manera progresiva hasta alcanzar la quinta plaza.

Verstappen se queda a una décima

Max Verstappen estuvo cerca de repetir su triunfo del año pasado en Bakú. El neerlandés avanzó desde la octava posición y llegó a colocarse segundo tras superar a Oscar Piastri.

En las últimas vueltas presionó a Russell y llegó a amenazar la victoria del británico, pero finalmente cruzó la meta a una sola décima del Mercedes.

Isack Hadjar aprovechó los incidentes de la carrera para conseguir el tercer lugar. El piloto francés, que regresó al Red Bull después de tres carreras, completó un fin de semana destacado y volvió a subir al podio.

Charles Leclerc terminó cuarto con Ferrari, mientras Lewis Hamilton fue sexto, justo detrás de Antonelli.

Accidentes cambian el rumbo de la carrera

La competencia tuvo dos periodos bajo coche de seguridad. El primero apareció después de que Alex Albon perdiera el control de su Williams en la curva seis.

Tras la primera reanudación, Franco Colapinto provocó un accidente en la primera curva al llevarse por delante a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris. Los tres pilotos tuvieron que abandonar.

Más tarde, Oscar Piastri se salió de pista en la primera curva y perdió la oportunidad de luchar por el podio, además de quedarse sin puntos.

Sainz suma puntos y Pérez termina 15º

Carlos Sainz finalizó décimo y consiguió su cuarta puntuación de la temporada con Williams. El español había arrancado decimocuarto después de recibir una penalización de cinco puestos.

El mexicano Sergio Pérez terminó decimoquinto con Cadillac, después de partir decimotercero debido a una sanción de tres posiciones.

Alonso abandona y Colapinto queda fuera

Fernando Alonso no pudo completar la carrera. El piloto asturiano abandonó en la vuelta 21, aparentemente por un problema de motor, y sumó su sexto abandono de la temporada.

Franco Colapinto también quedó fuera después del incidente que protagonizó en la primera curva tras la primera reanudación.

Con el triunfo en Azerbaiyán, Russell sumó una nueva victoria a su temporada y redujo distancia en la clasificación respecto a su compañero Antonelli.

El italiano conservará el liderato del campeonato en la próxima cita, el Gran Premio de Singapur, que llegará después de la carrera de Baréin, programada para el próximo fin de semana en el circuito de Sepang, en Malasia.