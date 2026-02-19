Russell supera a Piastri y Leclerc en los ensayos en Bahrein

George Russell fue el más rápido en la jornada inicial de la última ronda de ensayos de F1 en Bahréin, por delante de Piastri y Leclerc

El piloto británico George Russell, al volante de su Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, marcó el mejor tiempo en el primer día de la ronda final de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, celebradas en el Circuito Internacional de Bahréin.

Russell registró un tiempo de 1:33.459 en la sesión vespertina, superando por estrecho margen al australiano Oscar Piastri, quien por la mañana había detenido el cronómetro en 1:33.739 con su McLaren. El tercer mejor registro fue para el monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, a 0.28 segundos del líder.

El campeón del mundo Lando Norris terminó cuarto, a medio segundo del mejor tiempo, también con McLaren.

Ajustes rumbo al arranque en Australia

Esta es la segunda tanda de ensayos de tres días programada en Bahréin antes del inicio de la temporada, que arrancará el próximo mes en Australia. Previamente, los equipos probaron sus nuevos monoplazas en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Las modificaciones reglamentarias han reducido el tamaño y peso de los autos, incorporando además cambios en sistemas como la recarga de batería a bordo y el uso de energía eléctrica para incrementar la velocidad.

El tricampeón mundial Max Verstappen no participó en la jornada, luego de haber expresado la semana pasada su inconformidad con el comportamiento de los nuevos autos. Se espera que el neerlandés tenga actividad completa el jueves.

Su compañero en Red Bull Racing, el francés Isack Hadjar, finalizó sexto pese a completar apenas 13 vueltas en la sesión matutina debido a un problema en el sistema de agua.

El argentino Franco Colapinto marcó el noveno mejor tiempo con Alpine, seguido por el brasileño Gabriel Bortoleto con Audi.

Jornada complicada para Cadillac

El debutante equipo Cadillac Fórmula 1 Team tuvo un día complicado. El mexicano Sergio Pérez completó apenas 24 vueltas en la mañana, mientras que el finlandés Valtteri Bottas dio 35 giros por la tarde. Ambos terminaron en las últimas posiciones.

Por su parte, el español Fernando Alonso, de Aston Martin, quedó limitado a 28 vueltas debido a un problema con la unidad de potencia en la sesión matutina.