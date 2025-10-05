Russell sorprende y logra la ‘pole’ en el GP de Singapur

El británico George Russell (Mercedes) sorprendió este sábado en el circuito Marina Bay al anotarse la 'pole position' en el Gran Premio de Singapur de F1

El británico George Russell (Mercedes) sorprendió este sábado en el circuito Marina Bay al anotarse la 'pole position' en el Gran Premio de Singapur de F1 por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo a 182 milésimas, y el australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero a 366, en una jornada en la que el equipo alemán dio un golpe sobre la mesa desde la Q2 a costa de los bólidos de la escudería de Woking, que se vieron superados también en la recta final de la jornada.

Por detrás, el italiano Kimi Antonelli alcanzó la cuarta plaza a 379 milésimas,, mientras que el británico Lando Norris personificó la irregular sesión de los McLaren al colocarse quinto a 428.

Por su parte los Ferrari del británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc se ubicarán sexto y séptimo respectivamente en la parrilla, en una zona más que anónima para las aspiraciones de la escudería italiana.

El español Fernando Alonso exprimió todo lo que pudo su Aston Martin para alcanzar la Q3 y firmar el décimo puesto por detrás del Racing Bulls de Isack Hadjar (8º) y el Hass F1 de Oliver Bearman (Hass F1), mientras que su compatriota Carlos Sainz no pudo hacer valer su prometedora primera manga al diluirse con su Williams en la Q2, clasificándose para este domingo en la 13ª posición, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancará desde la 18ª plaza.

Con la llegada de la noche y la pista algo ‘lenta’ por la baja temperatura del asfalto, se vivieron un sinfín de cambios en la parte noble de la tablas de registros durante la Q1, a medida que iban tomando temperatura los neumáticos de todos los monoplazas.

No obstante, una colisión de Pierre Gasly (Alpine) en la curva 11 provocó una bandera amarilla que afectó a gran parte de la parrilla en los últimos instantes de la sesión, marcando el mejor tiempo Hamilton con un tiempo de 1:29.765, seguido del Mercedes de Russell -a 163 milésimas de diferencia-, del McLaren de Norris (+167) y el Red Bull de Verstappen (+263).

Con la imposibilidad de mejorar tiempos por esa bandera amarilla, los primeros en caer fueron el propio Gasly (20º), Esteban Ocón -19º con Haas-, Franco Colapinto -18º con Alpine-, Lance Stroll -17º con Aston Martin- y Gabriel Bortoleto -16º con Kick Sauber-.

En la segunda tanda, Verstappen comenzó marcando la pauta con una primera vuelta de 1.29.747, por delante de los McLaren de Piastri y Norris. Pero en el segundo intento, Russell mejoró el crono con 1:29.562, dejando a Max segundo a solo 10 milésimas y a un sorpresivo Antonelli, que pudo resarcirse de un primer tiempo anulado por afilar la trazada en la curva 2, sellando el tercer registro de la Q2 (1:29.649).

En esta manga acabaron eliminados el Red Bull de Yuki Tsunoda (15º), el Racing Bulls de Liam Lawson (14º), los Williams de Carlos Sainz (13º) y Alexander Albon (12º) y el Kick Sauber de Nico Hulkenberg (11º).

Ya en el asalto final de clasificación, Mercedes volvió a dar el golpe sobre la mesa con un Russell que se marchó por la tangente con un sideral 1:29.165, superando con solvencia tanto a los McLaren como al Red Bull de Verstappen.

Solo el neerlandés parecía capaz de arrebatarle la pole al inglés, pero en su último intento se topó con algo de tráfico tras el segundo sector y acabó abortando la vuelta, al tener garantizado el segundo lugar.

Salto cualitativo de los Mercedes que, junto con Max, meten algo de emoción en esta recta final del campeonato ante el dominio de los McLaren.