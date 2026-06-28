Russell se lleva una polémica pole position para el GP de Austria

El británico dominó en los entrenamientos libres y también en la Clasificación, donde se mantuvo como líder buena parte de la sesión

Ni el intenso calor que azota a casi toda Europa pudo frenar a George Russell, quien tuvo un sábado perfecto a bordo de su Mercedes, que supo aguantar los más de 40 grados que hacían en la pista del Red Bull Ring, de Austria.

El británico dominó en los entrenamientos libres y también en la Clasificación, donde se mantuvo como líder buena parte de la sesión, aunque los Ferrari estuvieron bastante cerca.

Desafortunadamente, lo que se terminó llevando los reflectores fue la polémica de Russell sobre el final de la Q3, pues luego de un fuerte incidente de Max Verstappen se aplicó doble bandera amarilla, a la que al parecer George hizo caso omiso, lo que le permitió superar a Leclerc al final de la Qualy.

Este hecho fue anotado por la dirección de carrera, que aun así decidió mantener la pole para el inglés. Sin embargo, no se puede descartar que Ferrari realice un reclamo al respecto, lo que podría cambiar la decisión si presentan las pruebas adecuadas.

¿Cómo le fue a Checo Pérez?

Nuevamente, Cadillac presentó un ritmo bastante lento para la Clasificación, el cual fue más de tres segundos inferior al de los punteros. Por ello, tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas saldrán 19 y 20, respectivamente.

Únicamente los Aston Martin fueron más lentos que el equipo norteamericano, que continúa recopilando información para mejorar el auto durante la pausa de verano.