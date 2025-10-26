Russell se infiltra en tribuna al usar máscara en GP de México

El británico mostró su faceta de fanático de la Fórmula 1 al meterse entre la multitud, la cual pasó por desapercibida su presencia

El piloto de la escudería de Mercedez, George Russell, se volvió viral al infiltrarse en la tribuna de los fanáticos de la Formula 1 durante las vueltas libres del Gran Premio de México celebrado este viernes en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

A través de redes sociales publicó una fotografía donde se muestra usando una máscara de luchador entre la multitud.

Haven’t watched F1 cars on track in years, so found a way to sneak into the stands while Fred was driving my car 🎭🤣 pic.twitter.com/Ghg2gnzFmF — George Russell (@GeorgeRussell63) October 24, 2025

En esta ocasión, el británico se encontraba fuera de la carrera tras cederle su lugar en la práctica a Frederick Vesti, un piloto de 23 años.

El danés busca ocupar el puesto de reserva del equipo alemán, por lo que Russel se queda fuera dos sesiones durante la temporada para dar la oportunidad a jóvenes talentos.

Tras llevar a cabo las prácticas, Vesti afirmó que se encuentra feliz por la oportunidad brindada.