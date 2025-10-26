Russell se infiltra en tribuna al usar máscara en GP de México

El piloto de la escudería de Mercedez, George Russell, se volvió viral al infiltrarse en la tribuna de los fanáticos de la Formula 1 durante las vueltas libres del Gran Premio de México celebrado este viernes en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
A través de redes sociales publicó una fotografía donde se muestra usando una máscara de luchador entre la multitud.
Haven’t watched F1 cars on track in years, so found a way to sneak into the stands while Fred was driving my car 🎭🤣 pic.twitter.com/Ghg2gnzFmF— George Russell (@GeorgeRussell63) October 24, 2025
En esta ocasión, el británico se encontraba fuera de la carrera tras cederle su lugar en la práctica a Frederick Vesti, un piloto de 23 años.
El danés busca ocupar el puesto de reserva del equipo alemán, por lo que Russel se queda fuera dos sesiones durante la temporada para dar la oportunidad a jóvenes talentos.
Tras llevar a cabo las prácticas, Vesti afirmó que se encuentra feliz por la oportunidad brindada.
“Estoy muy contento de volver a pilotar el W16 en la FP1 de México este fin de semana. Trabajé mucho en el simulador en los últimos meses y es un gran privilegio ponerlo en práctica en la pista. Esta nueva oportunidad me dará más experiencia como piloto, pero también me permitirá aportar nueva información al equipo del simulador en Brackley”, agradeció Vesti.