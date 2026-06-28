Russell domina el último ensayo libre en Austria

George Russell lideró la última práctica del GP de Austria, seguido por Antonelli y Hamilton, antes de la sesión de clasificación

El británico George Russell, piloto de Mercedes, fue el más rápido en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, octava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula Uno, disputada este sábado en el circuito Red Bull Ring de Spielberg.

Russell registró la mejor vuelta de la práctica con un tiempo de 1:07.096 utilizando neumáticos blandos, superando por 38 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, mientras que el británico Lewis Hamilton, de Ferrari, concluyó tercero, a 115 milésimas del líder.

McLaren completa los primeros puestos

Los pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, marcaron el cuarto y quinto mejor tiempo, respectivamente, en una sesión disputada bajo altas temperaturas en el trazado austriaco.

Hamilton llega al fin de semana tras imponerse hace dos semanas en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y ocupa el segundo lugar del campeonato, a 41 puntos de Antonelli.

Sainz, Alonso y Checo, lejos de la punta

El español Carlos Sainz, con Williams, finalizó en la decimoséptima posición, mientras que su compatriota Fernando Alonso, de Aston Martin, terminó vigésimo primero.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, concluyó decimocuarto, en tanto que el mexicano Sergio Pérez, ahora piloto de Cadillac, registró el decimonoveno mejor tiempo de la sesión.

Tras el cierre de los entrenamientos, la clasificación para definir el orden de salida del Gran Premio de Austria se llevará a cabo este sábado a las 16:00 horas locales (14:00 GMT).

La carrera del domingo está programada a 71 vueltas sobre un recorrido total de 306.5 kilómetros.